АПЛ. Бернли был в шаге от сенсации, а Брайтон ожидаемо разбирается с Ноттингем Форест

Вкусненькими колбасками выстроились сегодня матчи Английской Премьер-лиги и частично наложились друг на друга. Пока мы продолжали смотреть противостояние "Тоттенхэма" и "Астон Виллы", параллельно уже стартовали еще два матча: "Брайтон" принимал у себя дома "Ноттингем Форест", а также к "Вест Хэму" пожаловал "Бернли". Именно об этих матчах мы и поговорим ниже.

АПЛ, 28-й тур

Стадион: "Амекс" (Брайтон)

Главный судья: Майкл Солсбери (Англия)

"Брайтон" — "Ноттингем Форест" 1:0

Гол: Омобамиделе (29, автогол)

"Брайтон": Вербрюгген — Велтман, ван Хеке, Данк, Эступиньян (Игорь, 76) — Балеба, Модер (Энсисо, 76) — Адингра (Лаллана, 80), Гросс, Фати (Лампти, 61) — Фергюсон (Уэлбек, 60)

"Ноттингем Форест": Селс — Уильямс, Омобамиделе, Мурильо, Тоффоло — Домингес (Хадсон-Одои, 72), Данилу (Сангаре, 61), Йейтс (Авонии, 72) — Гиббз-Уайт (Куяте, 87), Вуд, Ориги (Эланга, 61)

Предупреждения: Фати (41), Модер (67), Велтман (78), Лаллана (90+7) — Домингес (15), Омобамиделе (19), Уильямс (55), Сангаре (90+5)

Пока "Ноттингем Форест" находится в ожидании решения Премьер-лиги по поводу их вины в нарушении финансовых правил, каждый следующий матч становится все важнее и важнее. Потенциальное снятие очков, как было в случае с "Эвертоном", будет означать, что "лесники" опустятся в зону вылета, поэтому легко отдавать очки другим командам точно не в их интересах.

Сегодня они приехали в гости к "Брайтону" и сполна ощутили силу подопечных Роберто Де Дзерби. В последнее время Нуну Эшпириту Санту трудно найти баланс в своей команде, хотя первые матчи после его прихода выглядели чрезвычайно обнадеживающе. С первых минут хозяева поля забрали себе владение мячом, а "лесники" играли вторым номером, что является уже привычной ролью для этой команды по ходу сезона.

Не то, чтобы "чайки" создавали какие-то невероятные моменты у чужих ворот, однако постоянное давление, которое лишь нарастало, в итоге переросло в забитый гол. Это защитник Эндрю Омобамиделе переправил круглого в собственные ворота и заставил Нуну Эшпириту Санту немного изменить свой подход к матчу.

В первом тайме особых изменений мы так и не увидели, а вот во второй половине встречи "Ноттингем" начал демонстрировать настоящую агрессию, благодаря чему получалось и создавать моменты. Особенно хочется отметить Гиббз-Уайта, как за классные передачи, так и за забегания, которые он выполнял. В одном моменте он фактически вывел Дивока Ориги на свидание с голкипером, но бельгиец проиграл свою дуэль Барту Вербрюггену.

На 68-й минуте задача для гостей должна была стать легче, поскольку Якуб Модер пошел в максимально грубый подкат против своего соперника и заслуживал получить красную карточку, впрочем арбитр ВАР после просмотра этого момента решил, что можно ограничиться и желтой. Достаточно странное решение.

Сил для атак у "лесников" хватило лишь до 80-й минуты, после того "чайки" спокойно убаюкали этот матч и довели все до спокойной победы, которую они получили благодаря автоголу от соперника. "Ноттингем Форест" прямо над зоной вылета, это выглядит чрезвычайно опасно.

АПЛ, 28-й тур

Стадион: "Лондон Стэдиум" (Лондон)

Главный судья: Даррен Ингленд (Англия)

"Вест Хэм" — "Бернли" 2:2

Голы: Пакета (46), Ингз (90+1) — Фофана (11), Мавропанос (45+1, автогол)

*На 86-й минуте гол Данни Ингза был отменен из-за офсайда

"Вест Хэм": Ареола — Цоуфал, Мавропанос, Агер (Ингз, 82), Крессуэлл — Соучек, Филлипс (Альварес, 46) — Кудус, Уорд-Прауз (Антонио, 46), Пакета — Боуэн

"Бернли": Траффорд — Ассиньон, О'Ши, Эстев, Тейлор — Витиньо (Гудмундссон, 90+4), Берге, Каллен, Одобер (Делькруа, 68) — Фофана, Ларсен (Браунхилл, 46)

Предупреждения: Соучек (44), Пакета (84) — Ассиньон (64), Делькруа (72), Берге (76), Эстев (84)

В этом матче все началось с шок-контента от нападающего "Бернли" Давида Датро Фофана. Ивуарийский страйкер является арендованным из "Челси" футболистом и фактически в начале встречи в центре поля он пытался отдать пас на партнера, что у него не получилось, а вот пробежать мимо двух оппонентов и мощно пробить в девятку ворот Ареола - это пожалуйста. Необычайной красоты гол действительно ошарашил не только местную публику, но и всех игроков "Вест Хэма", которые не смогли прийти в себя до конца первого тайма.

И это все в матче против одной из худших команд этого сезона Премьер-лиги. Дэвиду Мойесу явно было над чем задуматься в перерыве. Правда до перерыва положение его команды ухудшилось, ведь Мавропанос ненароком после прострела переправил мяч в собственные ворота и это 0:2. Необходим срочный ответ.

Такой ответ Мойес пытался дать за счет замен: на поле вышел Майкл Антонио вместо Уорд-Прауза, а также Филлипса сменил Альварес. Уже на первой минуте второй половины встречи Лукас Пакета сократил отставание в счете и у "молотобойцев" было еще достаточно времени, чтобы спасти матч.

Именно этим хозяева и занимались вторую половину встречи, вот только Компани также сделал свои изменения в игре команды и "бордовые" отбивались как только могли. Выдерживать подобное давление было непросто, особенно после выхода на поле Данни Ингза. Нападающий "молотобойцев" сформировал гол на 86-й минуте, правда ранее был зафиксирован офсайд, поэтому гол отменили, зато на 90+1 его гол был чистым. И все-таки команда Компани не удержала желанный победный счет, который мог бы очень помочь поднять им собственное моральное состояние.

"Вест Хэм" сравнял, впрочем это все равно не тот результат, которого ожидали от них собственные болельщики.