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Неожиданный разгром. Астон Вилла - Тоттенхэм 0:4. Видеообзор матча

Англия

Астон Вилла - Тоттенхэм ⋉ 0:4 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 10.03.2024 ⋇ АПЛ на UA-Футбол

Неожиданный разгром. Астон Вилла - Тоттенхэм 0:4. Видеообзор матча

Фото: premierleague.com

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"Тоттенхэм" не оставил мокрого места на команде Эмери. После равной игры в первом тайме, "шпоры" проявили доминацию во втором. Кроме двух быстрых пропущенных голов в начале второй половины, игрок "бирмингемцев" усложнил задачу на камбэк, заработав красную карточку. Ну а в 10-х "вилланы" не смогли противостоять давлению "шпор".

АПЛ, 28-й тур
Стадион: "Вилла Парк" (Бирмингем)
Главный судья: Роберт Джонс (Англия)
"Астон Вилла" - "Тоттенхэм" 0:4
Голы: Мэддисон 50, Джонсон 53, Сон 90+1, Вернер 90+4

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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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