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Неожиданный разгром. Астон Вилла - Тоттенхэм 0:4. Видеообзор матча
Астон Вилла - Тоттенхэм ⋉ 0:4 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 10.03.2024 ⋇ АПЛ на UA-Футбол
Фото: premierleague.com
"Тоттенхэм" не оставил мокрого места на команде Эмери. После равной игры в первом тайме, "шпоры" проявили доминацию во втором. Кроме двух быстрых пропущенных голов в начале второй половины, игрок "бирмингемцев" усложнил задачу на камбэк, заработав красную карточку. Ну а в 10-х "вилланы" не смогли противостоять давлению "шпор".
АПЛ, 28-й тур
Стадион: "Вилла Парк" (Бирмингем)
Главный судья: Роберт Джонс (Англия)
"Астон Вилла" - "Тоттенхэм" 0:4
Голы: Мэддисон 50, Джонсон 53, Сон 90+1, Вернер 90+4
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