Неожиданный разгром. Астон Вилла - Тоттенхэм 0:4. Видеообзор матча

"Тоттенхэм" не оставил мокрого места на команде Эмери. После равной игры в первом тайме, "шпоры" проявили доминацию во втором. Кроме двух быстрых пропущенных голов в начале второй половины, игрок "бирмингемцев" усложнил задачу на камбэк, заработав красную карточку. Ну а в 10-х "вилланы" не смогли противостоять давлению "шпор".

АПЛ, 28-й тур

Стадион: "Вилла Парк" (Бирмингем)

Главный судья: Роберт Джонс (Англия)

"Астон Вилла" - "Тоттенхэм" 0:4

Голы: Мэддисон 50, Джонсон 53, Сон 90+1, Вернер 90+4