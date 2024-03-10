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Челси – Ньюкасл. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Маурисио Почеттино пытается снискать расположение болельщиков

Челси – Ньюкасл. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В последнее время наставник "Челси" находится под давлением не из-за владельцев клуба, которые думают над его увольнением, а из-за болельщиков клуба, которые требуют от владельцев уволить аргентинца.

Результаты "Челси" не устраивают публику на "Стэмфорд Бридж" и очередной матч без трех очков в активе только сильнее их разозлит. Получится ли у Почеттино сделать первый шаг в попытках помириться с болельщиками?

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в понедельник, 11 марта.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.

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Трансляция матча "Челси" — "Ньюкасл"
Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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