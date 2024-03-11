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Челси – Ньюкасл. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Ждем еще одного гола от Мудрика в ворота "сорок"
Getty Images / Global Images Ukraine
В этом сезоне "Челси" уже принимал у себя дома "Ньюкасл" в рамках Кубка Английской Лиги. Тогда Михаил Мудрик после выхода на замену оформил гол, который спас "синих" и перевел игру в экстра-таймы.
Возможно, Михаил и сегодня сможет порадовать нас голом в ворота Мартина Дубравки.
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в понедельник, 11 марта.
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Английская Премьер-лига. 28 тур.
11 марта. 22:00. Лондон. "Стэмфорд Бридж"
Главный судья: Дэвид Брукс (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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