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Челси – Ньюкасл. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Ждем еще одного гола от Мудрика в ворота "сорок"

Челси – Ньюкасл. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В этом сезоне "Челси" уже принимал у себя дома "Ньюкасл" в рамках Кубка Английской Лиги. Тогда Михаил Мудрик после выхода на замену оформил гол, который спас "синих" и перевел игру в экстра-таймы.

Возможно, Михаил и сегодня сможет порадовать нас голом в ворота Мартина Дубравки.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в понедельник, 11 марта.

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Английская Премьер-лига. 28 тур.

11 марта. 22:00. Лондон. "Стэмфорд Бридж"

Главный судья: Дэвид Брукс (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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Трансляция матча "Челси" — "Ньюкасл"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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