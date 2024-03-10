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Слабая доминация. Брайтон - Ноттингем Форест 1:0. Видеообзор матча
Брайтон - Ноттингем Форест ⋉ 1:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 10.03.2024 ⋇ АПЛ на UA-Футбол
Фото: premierleague.com
"Брайтон" несмотря на свою невыразительную в последнее время игру все же добивается победы на домашней арене. Минимальный результат против "лесников" выводит подопечных Де Дзерби на восьмую строчку. "Ноттингем Форест" продолжает шагать на грани зоны вылета.
АПЛ, 28-й тур
Стадион: "Амекс" (Брайтон)
Главный судья: Майкл Солсбери (Англия)
"Брайтон" - "Ноттингем Форест" 1:0
Гол: Омобамиделе (29, автогол)
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