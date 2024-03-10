Эмери - о 0:4 от Тоттенхэма: Сегодня мы разочарованы результатом, но мы его принимаем

Менеджер "Астон Виллы" Унаи Эмери прокомментировал домашнее разгромное поражение (0:4) прямому конкуренту за зону Лиги Чемпионов - "Тоттенхэму".

Мы должны признать, что противостояли "Тоттенхэму", который, как и мы, является претендентом на финиш в первой четверке. Мы должны быть последовательными, нам нужно было больше. Конечно, мы все еще четвертые, но сегодня мы упустили очень хорошую возможность.

Мы должны принять и быстро реагировать. Мы должны попытаться исправить и проанализировать матч. Сегодня мы разочарованы результатом, но мы его принимаем.

Мы сосредоточены на матче в четверг, нам снова понадобятся наши болельщики здесь, на "Вилла Парк".

Мы очень хорошо играли в первом тайме, мы контролировали игру и не пропускали моментов. Мы очень хорошо подходили к переходу, но не были клиническими. Конечно, мы пропустили два гола, и это было очень тяжело. После красной карточки было еще сложнее. Я считаю, что Джон Макгинн всегда играет со страстью. Это его вторая красная карточка, я думаю, за 600 матчей. Я думаю, что он всегда честен и очень состязателен.

Мы собираемся двигаться дальше. Переходим к четвергу и следующему воскресенью.