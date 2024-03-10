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Эмери - о 0:4 от Тоттенхэма: Сегодня мы разочарованы результатом, но мы его принимаем
Хорошая пощечина
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Менеджер "Астон Виллы" Унаи Эмери прокомментировал домашнее разгромное поражение (0:4) прямому конкуренту за зону Лиги Чемпионов - "Тоттенхэму".
Мы должны признать, что противостояли "Тоттенхэму", который, как и мы, является претендентом на финиш в первой четверке. Мы должны быть последовательными, нам нужно было больше. Конечно, мы все еще четвертые, но сегодня мы упустили очень хорошую возможность.
Мы должны принять и быстро реагировать. Мы должны попытаться исправить и проанализировать матч. Сегодня мы разочарованы результатом, но мы его принимаем.
Мы сосредоточены на матче в четверг, нам снова понадобятся наши болельщики здесь, на "Вилла Парк".
Мы очень хорошо играли в первом тайме, мы контролировали игру и не пропускали моментов. Мы очень хорошо подходили к переходу, но не были клиническими. Конечно, мы пропустили два гола, и это было очень тяжело. После красной карточки было еще сложнее. Я считаю, что Джон Макгинн всегда играет со страстью. Это его вторая красная карточка, я думаю, за 600 матчей. Я думаю, что он всегда честен и очень состязателен.
Мы собираемся двигаться дальше. Переходим к четвергу и следующему воскресенью.
"Астон Вилла" осталась на 4-м месте АПЛ с 55-ю очками. Под ней находятся "шпоры", у которых на 2 балла меньше. В четверг, 14-го марта, команда Эмери сыграет матч Лиги Европы с "Аяксом".
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