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Каррагер: Ван Дейк лучше как защитник, чем Холанд как нападающий

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Легенда мерсисайдцев отдал предпочтение игроку своего бывшего клуба

Каррагер: Ван Дейк лучше как защитник, чем Холанд как нападающий

Football365

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Бывший игрок "Ливерпуля", а ныне футбольный эксперт Джейми Каррагер сравнил между собой Вирджила ван Дейка и Эрлинга Холанда.

"Великие центральные защитники играют не только за себя. Они контролируют всю четвёрку защитников.

Несмотря на то, что Куанса провёл выдающийся матч, он был сосредоточен на своей игре. Великие игроки заботятся о других, и именно поэтому ван Дейк был лучшим игроком матча.

Холанд – лучший центральный нападающий в мире. Думаю, что Ван Дейк лучше как центральный защитник, чем Эрлинг как нападающий. Если подумать о битве лучшего центрбека против лучшего центрфорварда - Вирджил вышел бы из неё победителем", - приводит слова англичанина Daily Mail.

Напомним, вчера "Ливерпуль" принимал на "Энфилде" "Манчестер Сити" в рамках 28-го тура английской Премьер-Лиги (1:1). Оба игрока провели на поле весь матч.

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Джейми Каррагер Ливерпуль Манчестер Сити Вирджил ван Дейк Эрлинг Холанд
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Источник:
Daily Mail
Опубликовал: Александр Бураков
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