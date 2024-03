Хавбек Челси Палмер оформил 19 результативных действий в АПЛ после перехода из Манчестер Сити

Полузащитник "Челси" Коул Палмер обновил личную статистику в матче 28-го тура английской Премьер-лиги против "Ньюкасла" (3:2).

В матче с "сороками" 21-летний хавбек забил гол и отдал одну результативную передачу на Николаса Джексона.

Теперь на счету англичанина 19 (11+8) результативных действий в чемпионате после трансфера из "Манчестер Сити".

Напомним, Палмер пополнил состав "Челси" в пocледний день прошлогоднего летнего трансферного окна. Сумма трансфера составила 47 миллионов евро.

