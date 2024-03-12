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Хавбек Челси Палмер оформил 19 результативных действий в АПЛ после перехода из Манчестер Сити
Один из немногих действительно удачных трансферов "синих" за последнее время
Getty Images / Global Images Ukraine
Полузащитник "Челси" Коул Палмер обновил личную статистику в матче 28-го тура английской Премьер-лиги против "Ньюкасла" (3:2).
В матче с "сороками" 21-летний хавбек забил гол и отдал одну результативную передачу на Николаса Джексона.
Теперь на счету англичанина 19 (11+8) результативных действий в чемпионате после трансфера из "Манчестер Сити".
Напомним, Палмер пополнил состав "Челси" в пocледний день прошлогоднего летнего трансферного окна. Сумма трансфера составила 47 миллионов евро.
Cole Palmer has 19 G/A in his last 19 Premier League games for Chelsea ???? pic.twitter.com/wk9IdM4ozx— B/R Football (@brfootball) March 11, 2024
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