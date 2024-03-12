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Аканджи - о словах Трента про менее ценные титулы Сити в сравнении с Ливерпулем: Он не выигрывал требл

Англия

Фраза правого защитника мерсисайдцев вызвала ответную реакцию

Аканджи - о словах Трента про менее ценные титулы Сити в сравнении с Ливерпулем: Он не выигрывал требл

Getty Images / Global Images Ukraine

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Центральный защитник "Манчестер Сити" Мануэль Аканджи ответил на пренебрежительную реплику вице-капитана "Ливерпуля" Трента Александер-Арнольда в адрес своей команды.

"Слова Александер-Арнольда? Я не знаю, почему он это сказал. Он даже не играл (в матче против "Сити" в АПЛ - прим.). Он не может так говорить, потому что он не выиграл требл. Это все, что я могу сказать.

Если вы выиграете три титула за один год или пять, как мы, тогда будете им право говорить подобное", — приводит слова швейцарца журналист Фабрицио Романо.

Напомним, в одном из недавних интервью Александер-Арнольд заявил, что титулы "Ливерпуля" являются более ценными, нежели трофеи "Манчестер Сити" ввиду разных финансовых возможностей клуба

Ранее на защиту латераля уже становился главный тренер "красных" Юрген Клопп.

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Ливерпуль Манчестер Сити Трент Александер-Арнольд Мануэль Аканджи
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Источник:
Romano
Опубликовал: Александр Бураков
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