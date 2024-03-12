Аканджи - о словах Трента про менее ценные титулы Сити в сравнении с Ливерпулем: Он не выигрывал требл

Центральный защитник "Манчестер Сити" Мануэль Аканджи ответил на пренебрежительную реплику вице-капитана "Ливерпуля" Трента Александер-Арнольда в адрес своей команды.

"Слова Александер-Арнольда? Я не знаю, почему он это сказал. Он даже не играл (в матче против "Сити" в АПЛ - прим.). Он не может так говорить, потому что он не выиграл требл. Это все, что я могу сказать.

Если вы выиграете три титула за один год или пять, как мы, тогда будете им право говорить подобное", — приводит слова швейцарца журналист Фабрицио Романо.