Клопп – о словах Трента про титулы Манчестер Сити: Он так чувствует

В одном из недавних интервью защитник "Ливерпуля" Трент Александр-Арнольд заявил, что титулы "красных" имеют большее значение, нежели трофеи "Манчестер Сити".

Юрген Клопп считает, что игрок не собирался проявить неуважение к сопернику, а лишь рассказ о свои чувствах по отношению к победам.

???? Klopp defends Alexander-Arnold: "Nothing wrong with what he said".



"One of our slogans is ‘this means more’ and it means more to us... when we're feeling that, why shouldn’t we say it".



"It's just how he feels and I have no problem. I'm pretty sure he showed respect". pic.twitter.com/jQqAcpsUaz