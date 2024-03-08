Клопп – о словах Трента про титулы Манчестер Сити: Он так чувствует

В одном из недавних интервью защитник "Ливерпуля" Трент Александр-Арнольд заявил, что титулы "красных" имеют большее значение, нежели трофеи "Манчестер Сити".

Юрген Клопп считает, что игрок не собирался проявить неуважение к сопернику, а лишь рассказ о свои чувствах по отношению к победам.

"В том, что он сказал нет ничего плохого. «Это значит больше» означает, что трофеи для нас значат больше, чем для "Манчестер Сити". Когда мы что-то чувствует, то говорим об этом. Трент так чувствует, и я не вижу в этом проблемы. Я уверен, что это было сказано с уважением", - приводит слова специалиста Фабрицио Романо.

???? Klopp defends Alexander-Arnold: "Nothing wrong with what he said".



"One of our slogans is ‘this means more’ and it means more to us... when we're feeling that, why shouldn’t we say it".



"It's just how he feels and I have no problem. I'm pretty sure he showed respect". pic.twitter.com/jQqAcpsUaz — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 8, 2024

Отметим, что в рамках 28-го тура АПЛ "Ливерпуль" встретится именно с "Манчестер Сити". Матч состоится в воскресение, 10 марта. Стартовый свисток прозвучит в 17:45 по киевскому времени.