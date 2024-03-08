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Клопп – о словах Трента про титулы Манчестер Сити: Он так чувствует

Англия

Наставник Ливерпуля встал на защиту своего подопечного

Клопп – о словах Трента про титулы Манчестер Сити: Он так чувствует

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В одном из недавних интервью защитник "Ливерпуля" Трент Александр-Арнольд заявил, что титулы "красных" имеют большее значение, нежели трофеи "Манчестер Сити".

Юрген Клопп считает, что игрок не собирался проявить неуважение к сопернику, а лишь рассказ о свои чувствах по отношению к победам.

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"В том, что он сказал нет ничего плохого. «Это значит больше» означает, что трофеи для нас значат больше, чем для "Манчестер Сити". Когда мы что-то чувствует, то говорим об этом.

Трент так чувствует, и я не вижу в этом проблемы. Я уверен, что это было сказано с уважением", - приводит слова специалиста Фабрицио Романо.

Отметим, что в рамках 28-го тура АПЛ "Ливерпуль" встретится именно с "Манчестер Сити". Матч состоится в воскресение, 10 марта. Стартовый свисток прозвучит в 17:45 по киевскому времени.

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Английская Премьер-лига Ливерпуль Манчестер Сити Трент Александер-Арнольд
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Источник:
Фабріціо Романо
Опубликовал: Владимир Максименко
Комментарии
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
08.03.2024 в 19:29
Знову спорт поза?... ляді..
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Комментарии 1
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
08.03.2024 в 19:29
Знову спорт поза?... ляді..
Ответить
0
0

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