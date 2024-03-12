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МЮ готов расстаться с двумя защитниками и выложить 75 млн фунтов за одноклубника Миколенко

Англия

Рискованный шаг

МЮ готов расстаться с двумя защитниками и выложить 75 млн фунтов за одноклубника Миколенко

The Times

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"Манчестер Юнайтед" сделал одной из своих главных летних трансферных целей защитника "Эвертона" Джаррада Брэнтвейта, сообщает Mirror.

По информации источника, руководство "красных дьяволов" впечатлено игрой 21-летнего центрбека, и готово ради осуществления трансфера продать двух центрбеков команды - Гарри Магуайра и Рафаэля Варана. Ливерпульский клуб, в свою очередь, оценивает своего игрока в 75 миллионов фунтов.

В нынешнем сезоне Брэнтвейт провёл за "Эвертон" 31 матч во всех турнирах. Контракт англичанина с "ирисками" действует до 30 июня 2027 года.

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Источник:
Mirror
Опубликовал: Александр Бураков
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