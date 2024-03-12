МЮ готов расстаться с двумя защитниками и выложить 75 млн фунтов за одноклубника Миколенко

"Манчестер Юнайтед" сделал одной из своих главных летних трансферных целей защитника "Эвертона" Джаррада Брэнтвейта, сообщает Mirror.

По информации источника, руководство "красных дьяволов" впечатлено игрой 21-летнего центрбека, и готово ради осуществления трансфера продать двух центрбеков команды - Гарри Магуайра и Рафаэля Варана. Ливерпульский клуб, в свою очередь, оценивает своего игрока в 75 миллионов фунтов.

В нынешнем сезоне Брэнтвейт провёл за "Эвертон" 31 матч во всех турнирах. Контракт англичанина с "ирисками" действует до 30 июня 2027 года.