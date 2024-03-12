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Мэйсон Маунт приступил к тренировкам в общей группе - хавбек не играл за МЮ с ноября

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Подмога красным дьяволам на остаток сезона

Мэйсон Маунт приступил к тренировкам в общей группе - хавбек не играл за МЮ с ноября

Фото: пресслужби ФК "Манчестер Юнайтед"

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Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Мэйсон Маунт возобновил тренировки в общей группе, сообщает пресс-служба "манкунианцев".

Последний раз 25-летний хавбек появлялся на поле 11 ноября прошлого года.

Напомним, Маунт перешел в "МЮ" из "Челси" летом 2023 года за 64,2 млн евро. С момента трансфера англичанин провёл 12 матчей во всех турнирах, отметившись одним голевым пасом.

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Манчестер Юнайтед травма тренировка Мейсон Маунт
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Источник:
Man Utd
Опубликовал: Александр Бураков
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