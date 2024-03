Мэйсон Маунт приступил к тренировкам в общей группе - хавбек не играл за МЮ с ноября

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Мэйсон Маунт возобновил тренировки в общей группе, сообщает пресс-служба "манкунианцев".

Последний раз 25-летний хавбек появлялся на поле 11 ноября прошлого года.

Напомним, Маунт перешел в "МЮ" из "Челси" летом 2023 года за 64,2 млн евро. С момента трансфера англичанин провёл 12 матчей во всех турнирах, отметившись одним голевым пасом.

Back in the mix ????



Let’s go, Mase! ????#MUFC pic.twitter.com/FN4K7PGiQR