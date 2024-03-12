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Мэйсон Маунт приступил к тренировкам в общей группе - хавбек не играл за МЮ с ноября
Подмога красным дьяволам на остаток сезона
Фото: пресслужби ФК "Манчестер Юнайтед"
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Мэйсон Маунт возобновил тренировки в общей группе, сообщает пресс-служба "манкунианцев".
Последний раз 25-летний хавбек появлялся на поле 11 ноября прошлого года.
Напомним, Маунт перешел в "МЮ" из "Челси" летом 2023 года за 64,2 млн евро. С момента трансфера англичанин провёл 12 матчей во всех турнирах, отметившись одним голевым пасом.
Back in the mix ????— Manchester United (@ManUtd) March 12, 2024
Let’s go, Mase! ????#MUFC pic.twitter.com/FN4K7PGiQR
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Источник:Man Utd
Опубликовал: Александр Бураков
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