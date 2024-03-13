Клопп о возвращении Майкла Эдвардса: Я очень счастлив, хочу видеть Ливерпуль в лучшем состоянии

Юрген Клопп прокомментировал возвращение Майкла Эдвардса в "Ливерпуль".

"Майкл не просил меня остаться, потому что он не глупый. Но это не было темой разговора.

У нас всегда были очень хорошие отношения. Во всяком случае, очень хорошие на профессиональной основе. Теперь он вернулся, я очень счастлив. Я хочу видеть клуб в наилучшем состоянии".