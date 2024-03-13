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Клопп о возвращении Майкла Эдвардса: Я очень счастлив, хочу видеть Ливерпуль в лучшем состоянии
Майкл Эдвардс вернулся в команду
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Юрген Клопп прокомментировал
"Майкл не просил меня остаться, потому что он не глупый. Но это не было темой разговора.
У нас всегда были очень хорошие отношения. Во всяком случае, очень хорошие на профессиональной основе. Теперь он вернулся, я очень счастлив. Я хочу видеть клуб в наилучшем состоянии".
Майкл до отставки из английского клуба летом 2022 года, проработал в Ливерпуле более десяти лет.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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