Салах, вероятно, сыграет в матче Лиги Европы против Спарты

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп сообщил, что Мохамед Салах, вероятно, сыграет в матче против пражской "Спарты" в рамках Лиги Европы.

"Я не уверен, что он готов к 90 минутам, я не уверен, что он должен столько играть, но он готов начать.

Обычно Мохамед может играть матч за матчем, теперь он выбыл на долго. Он вернулся, и мы должны убедиться, что действительно можем на него рассчитывать", - сказал Юрген.