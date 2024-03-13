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Салах, вероятно, сыграет в матче Лиги Европы против Спарты
Наставник Ливерпуля рассказал о состоянии здоровья Салаха
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп сообщил, что Мохамед Салах, вероятно, сыграет в матче против пражской "Спарты" в рамках Лиги Европы.
"Я не уверен, что он готов к 90 минутам, я не уверен, что он должен столько играть, но он готов начать.
Обычно Мохамед может играть матч за матчем, теперь он выбыл на долго. Он вернулся, и мы должны убедиться, что действительно можем на него рассчитывать", - сказал Юрген.
Салах получил травму подколенного сухожилия, когда представлял Египет на Кубке африканских наций.
Напомним, что матч "Ливерпуль" - "Спарта" состоится 14 марта. Начало - в 22:00.
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