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Салах, вероятно, сыграет в матче Лиги Европы против Спарты

Англия

Наставник Ливерпуля рассказал о состоянии здоровья Салаха

Салах, вероятно, сыграет в матче Лиги Европы против Спарты

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп сообщил, что Мохамед Салах, вероятно, сыграет в матче против пражской "Спарты" в рамках Лиги Европы.

"Я не уверен, что он готов к 90 минутам, я не уверен, что он должен столько играть, но он готов начать.

Обычно Мохамед может играть матч за матчем, теперь он выбыл на долго. Он вернулся, и мы должны убедиться, что действительно можем на него рассчитывать", - сказал Юрген.

Салах получил травму подколенного сухожилия, когда представлял Египет на Кубке африканских наций.

Напомним, что матч "Ливерпуль" - "Спарта" состоится 14 марта. Начало - в 22:00.

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Источник:
bbc
Опубликовал: Екатерина Власова
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