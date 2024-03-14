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Арсенал подписал новый контракт с основным защитником
Лидеры АПЛ довольны выступлениями латераля
talkSPORT
Правый защитник "Арсенала" Бен Уайт подписал новый долгосрочный контракт с лондонским клубом. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо со ссылкой на официальный сайт "канониров".
Срок нового соглашения рассчитан до июня 2028 года с опцией автоматического продления на ещё один сезон.
"Бен - ключевой игрок для нас, топ-профессионал с менталитетом победителя, один из тех, кто ежедневно подает нам пример. Мастерство, решительность и позитивный настрой Бена очень важны, но он также обладает великолепным характером и является замечательным человеком. Мы все с нетерпением ждем продолжения сотрудничества с Беном в ближайшие годы", - сказал наставник "Арсенала" Артета.
"Мы очень рады, что подписали новый долгосрочный контракт с Беном. С того времени, как Бен присоединился к нам, его вклад и преданность делу были на очень высоком уровне. Наши болельщики любят его, мы любим его, и мы с нетерпением ждем выступления Бена с нами в течение многих лет", - добавил спортивный директор команды Эду.
Напомним, Уайт перешёл в "Арсенал" летом 2021 года из "Брайтона" за 58,5 миллионов евро. С тех пор 26-летний англичанин провёл за "канониров" 122 матча во всех турнирах, и отметился 4 голами и 9 ассистами. С лондонцами Бен выиграл Суперкубок Англии в 2023 году.
????⚪️ Official, confirmed. Ben White has signed new long term deal at Arsenal valid until June 2028 with an option for further season.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 14, 2024
Edu: “Our supporters love him, we love him and we look forward to enjoying Ben’s performances with us for years to come”. pic.twitter.com/Y2YCRZi6Wo
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