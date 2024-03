Арсенал подписал новый контракт с основным защитником

Правый защитник "Арсенала" Бен Уайт подписал новый долгосрочный контракт с лондонским клубом. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо со ссылкой на официальный сайт "канониров".

Срок нового соглашения рассчитан до июня 2028 года с опцией автоматического продления на ещё один сезон.

Напомним, Уайт перешёл в "Арсенал" летом 2021 года из "Брайтона" за 58,5 миллионов евро. С тех пор 26-летний англичанин провёл за "канониров" 122 матча во всех турнирах, и отметился 4 голами и 9 ассистами. С лондонцами Бен выиграл Суперкубок Англии в 2023 году.

????⚪️ Official, confirmed. Ben White has signed new long term deal at Arsenal valid until June 2028 with an option for further season.



Edu: “Our supporters love him, we love him and we look forward to enjoying Ben’s performances with us for years to come”. pic.twitter.com/Y2YCRZi6Wo