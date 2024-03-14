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Арсенал подписал новый контракт с основным защитником

Англия
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Лидеры АПЛ довольны выступлениями латераля

Арсенал подписал новый контракт с основным защитником

talkSPORT

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Правый защитник "Арсенала" Бен Уайт подписал новый долгосрочный контракт с лондонским клубом. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо со ссылкой на официальный сайт "канониров".

Срок нового соглашения рассчитан до июня 2028 года с опцией автоматического продления на ещё один сезон.

"Бен - ключевой игрок для нас, топ-профессионал с менталитетом победителя, один из тех, кто ежедневно подает нам пример. Мастерство, решительность и позитивный настрой Бена очень важны, но он также обладает великолепным характером и является замечательным человеком. Мы все с нетерпением ждем продолжения сотрудничества с Беном в ближайшие годы", - сказал наставник "Арсенала" Артета.

"Мы очень рады, что подписали новый долгосрочный контракт с Беном. С того времени, как Бен присоединился к нам, его вклад и преданность делу были на очень высоком уровне. Наши болельщики любят его, мы любим его, и мы с нетерпением ждем выступления Бена с нами в течение многих лет", - добавил спортивный директор команды Эду.

Напомним, Уайт перешёл в "Арсенал" летом 2021 года из "Брайтона" за 58,5 миллионов евро. С тех пор 26-летний англичанин провёл за "канониров" 122 матча во всех турнирах, и отметился 4 голами и 9 ассистами. С лондонцами Бен выиграл Суперкубок Англии в 2023 году.

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Арсенал (Лондон) контракт Бен Уайт
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Опубликовал: Александр Бураков
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