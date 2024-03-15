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Эрик тен Хаг рассказал о травмированных игроках Манчестер Юнайтед
Наставник МЮ выступил на пресс-конференции
Getty Images/Global Images Ukraine
Эрик тен Хаг, главный тренер "Манчестер Юнайтед", рассказал о травмированных игроках команды.
"Харри Магуайр, Расмус Хейлунд и Аарон Ван-Биссака имеют шансы вернуться, они уже тренируются с группой".
"Мейсон Маунт тренировался с нами всю неделю, у него было несколько полноценных занятий, так что все хорошо", - добавил тен Хаг.
Напомним, что ближайший матч "Манчестер Юнайтед" состоится 17 марта. Они сыграют против "Ливерпуля" в рамках четвертьфинала Кубка Англии.
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Источник:FabrizioRomanо
Опубликовал: Екатерина Власова
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