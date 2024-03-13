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Манчестер Юнайтед хочет заменить Каземиро звездой Лиги 1

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Манчестер Юнайтед хочет заменить Каземиро звездой Лиги 1

Eurosport

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Звёздный полузащитник "Монако" Юссуф Фофана рассматривается в качестве долгосрочной замены Каземиро в "Манчестер Юнайтед".

Как сообщает Fichajes, в трансфере 25-летнего хавбека очень заинтересован наставник "манкунианцев" Эрик тен Хаг. Однако, "МЮ" не будет единственным претендентом на Фофана. Также в услугах футболиста заинтересованы "Пари Сен-Жермен" и "Ювентус". Отмечается, что "Монако" планирует выручить за его трансфер 30 миллионов евро.

Помимо Каземиро, стан "красных дьяволов" с высокой долей вероятности также покинет арендованный у "Фиорентины" Софьян Амрабат.

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Каземиро Монако Манчестер Юнайтед трансфер
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Источник:
Fichajes
Опубликовал: Александр Бураков
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