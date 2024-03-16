Манчестер Сити – Ньюкасл. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии

Один из лучших нападающих мира Эрлинг Холанд не смог помочь своей команде в прошлом матче против "Ливерпуля". Норвежца часто критикуют за то, что он исчезает в больших матчах. Можно ли матч против "Ньюкасла" считать большим?

Посмотрим, как на этот вопрос ответит нам Холанд, от которого мы всегда ожидаем голов.

Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени в субботу, 16 марта.

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Кубок Англии. 1/4 финала.

16 марта. 19:30. Манчестер. "Этихад Стэдиум"

Главный судья: Саймон Хупер (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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