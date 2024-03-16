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Манчестер Сити – Ньюкасл. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии
С "Ливерпулем" Холанда мы не увидели, а что будет здесь?
Getty Images / Global Images Ukraine
Один из лучших нападающих мира Эрлинг Холанд не смог помочь своей команде в прошлом матче против "Ливерпуля". Норвежца часто критикуют за то, что он исчезает в больших матчах. Можно ли матч против "Ньюкасла" считать большим?
Посмотрим, как на этот вопрос ответит нам Холанд, от которого мы всегда ожидаем голов.
Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени в субботу, 16 марта.
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Кубок Англии. 1/4 финала.
16 марта. 19:30. Манчестер. "Этихад Стэдиум"
Главный судья: Саймон Хупер (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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