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Манчестер Сити – Ньюкасл. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии

Англия
Обновлено

С "Ливерпулем" Холанда мы не увидели, а что будет здесь?

Манчестер Сити – Ньюкасл. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Один из лучших нападающих мира Эрлинг Холанд не смог помочь своей команде в прошлом матче против "Ливерпуля". Норвежца часто критикуют за то, что он исчезает в больших матчах. Можно ли матч против "Ньюкасла" считать большим?

Посмотрим, как на этот вопрос ответит нам Холанд, от которого мы всегда ожидаем голов.

Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по киевскому времени в субботу, 16 марта.

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Кубок Англии. 1/4 финала.

16 марта. 19:30. Манчестер. "Этихад Стэдиум"

Главный судья: Саймон Хупер (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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Трансляция матча "Манчестер Сити" — "Ньюкасл"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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