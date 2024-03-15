Вулверхэмптон близок к подписанию талантливого форварда

"Вулверхэмптон" для своей академии планирует подписать 16-летнего форварда Матеуса Мане из "Рочдейла".

По информации Фабрицио Романо, сейчас продолжаются переговоры, клубы обсуждают детали трансфера игрока. Ожидается, что футболист вскоре присоединится к новой команде.

Мане во всех турнирах этого сезона сыграл 2 матча, в которых на поле провел 90 минут.