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Вулверхэмптон близок к подписанию талантливого форварда

Англия

Матеус Мане может покинуть свой клуб

Вулверхэмптон близок к подписанию талантливого форварда

twitter.com/FabrizioRomano

Новина українською

"Вулверхэмптон" для своей академии планирует подписать 16-летнего форварда Матеуса Мане из "Рочдейла".

По информации Фабрицио Романо, сейчас продолжаются переговоры, клубы обсуждают детали трансфера игрока. Ожидается, что футболист вскоре присоединится к новой команде.

Мане во всех турнирах этого сезона сыграл 2 матча, в которых на поле провел 90 минут.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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