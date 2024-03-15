Англия
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Вулверхэмптон близок к подписанию талантливого форварда
Матеус Мане может покинуть свой клуб
twitter.com/FabrizioRomano
"Вулверхэмптон" для своей академии планирует подписать 16-летнего форварда Матеуса Мане из "Рочдейла".
По информации Фабрицио Романо, сейчас продолжаются переговоры, клубы обсуждают детали трансфера игрока. Ожидается, что футболист вскоре присоединится к новой команде.
Мане во всех турнирах этого сезона сыграл 2 матча, в которых на поле провел 90 минут.
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