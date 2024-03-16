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МЮ не собирается выкупать Амрабата. Известны причины

Англия

Не оправдал ожиданий

МЮ не собирается выкупать Амрабата. Известны причины

Фото: twitter.com/ManUtd

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Софиян Амрабат в следующем сезоне сыграет в чемпионате Италии, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, полузащитник Софиян Амрабат который в сентябре 2023 года присоединился на правах аренды к "Манчестер Юнайтед" не оправдал ожиданий тренерского штаба "красных дьяволов" и в следующем сезоне вернётся в чемпионат Италии. Источник добавляет, что возможно вместо возвращения в "Фиорентину" 27-летный марокканец может присоединиться к "Ювентусу".

Напомним, за этот сезон Амрабат сыграл в 22 матчах во всех турнирах, без результативных действий.

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Манчестер Юнайтед Софиян Амрабат
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Источник:
La Gazzetta dello Sport
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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