МЮ не собирается выкупать Амрабата. Известны причины

Софиян Амрабат в следующем сезоне сыграет в чемпионате Италии, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, полузащитник Софиян Амрабат который в сентябре 2023 года присоединился на правах аренды к "Манчестер Юнайтед" не оправдал ожиданий тренерского штаба "красных дьяволов" и в следующем сезоне вернётся в чемпионат Италии. Источник добавляет, что возможно вместо возвращения в "Фиорентину" 27-летный марокканец может присоединиться к "Ювентусу".

Напомним, за этот сезон Амрабат сыграл в 22 матчах во всех турнирах, без результативных действий.