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МЮ не собирается выкупать Амрабата. Известны причины
Не оправдал ожиданий
Фото: twitter.com/ManUtd
Софиян Амрабат в следующем сезоне сыграет в чемпионате Италии, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, полузащитник Софиян Амрабат который в сентябре 2023 года присоединился на правах аренды к "Манчестер Юнайтед" не оправдал ожиданий тренерского штаба "красных дьяволов" и в следующем сезоне вернётся в чемпионат Италии. Источник добавляет, что возможно вместо возвращения в "Фиорентину" 27-летный марокканец может присоединиться к "Ювентусу".
Напомним, за этот сезон Амрабат сыграл в 22 матчах во всех турнирах, без результативных действий.
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