Кубок Англии. Манчестер Сити – Ньюкасл 2:0. Рикошеты выводят команду Гвардиолы в полуфинал

Кубок Англии, 1/4 финала

"Этихад" (Манчестер)

Главный арбитр: Саймон Гупер

В последних пяти матчах "Ньюкасл" не давал спокойно жить "Манчестер Сити". В том числе в этом сезоне "сороки" выбили "горожан" из Кубка лиги. Но сегодня подопечные Хау не смогли навязать борьбу сопернику. Ни при равном счете, ни при 0:2 после перерыва.

Начал "Сити" с классического для себя контроля мяча. Даже гол "горожане" забили после долгого владения круглым. Правда, помог рикошет. Родри отдал на Силву, тот вошел в штрафную и пробил. Очень комфортно для "горожан" мяч задел ногу Берна и парашютиком перелетел голкипера.

The cruelest of deflections ????@ManCity grab an early goal ????#EmiratesFACup pic.twitter.com/DzZl9nf9If — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) March 16, 2024

Уверенный контроль событий на поле перерос и во второй гол. На 31-й минуте хозяева забили со своего же второго момента. И в этом эпизоде тоже помог рикошет после удара того же Бернарду Силвы. На этот раз португалец пробил с линии штрафной, а Ботман откорректировал мяч мимо Дубравки, который уже завалился в угол ворот.

Another deflected shot from Bernardo Silva finds the net for @ManCity ????#EmiratesFACup pic.twitter.com/vJHspjEpN1 — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) March 16, 2024

Уже и дело сделано. За эти полчаса “Ньюкасл” был совершенно неинтересным в любых видах атак. И только на 36 минуте "сороки" действительно должны были забивать. После навеса с фланга Лонгстофф удобно сбросил на Исаака, который бил в упор. Но все равно Ортега потащил!

На данный момент "Сити" ответили тремя опасными эпизодами до перерыва. В одном из них Доку вырвался на свидание с Дубравкой и проиграл эту дуэль голкиперу.

На 48-й минуте также Жереми получил шанс забить гостям. После стеночки с Силвой он пробил в угол, но голкипер соперников спас. Впоследствии и Холанд должен был отмечаться. Его обводной удар с линии штрафной был уже недосягаем для Дубравки. Но и в створ Эрлинг чуть-чуть не докрутил.

А среди опасности "Ньюкасла" в атаке так и остался удар Исака в первом тайме. Два удара за всю игру от гостей – столько же голов от хозяев. Так матч не выиграешь, разве какое чудо поможет. Его для "сорок" не произошло. "Сити" выходит в полуфинал, а "Ньюкасл" сосредотачивается на чемпионате.

"Манчестер Сити" – "Ньюкасл Юнайтед" 2:0

Голы: Бернарду Силва 13, 31

Манчестер Сити: Ортега – Уокер, Диаш, Аканджи, Гвардиол – Родри, Ковачич – Фоден, Б. Силва, Доку (Бобб 77) – Холанд (Альварес 87)

Ньюкасл: Дубровка – Мерфи, Ласселс, Шер, Ботман (Крафт 83), Берн (Голл 62) – Лонгстофф (Майли 62), Гимараес, Виллок (Андресон 62) – Гордон (Альмирон 62), Исак

Предупреждения: Шер 18, Ласселс 28, Альмирон 90+3