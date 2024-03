Кубок Англии. Манчестер Сити – Ньюкасл 2:0. Рикошеты выводят команду Гвардиолы в полуфинал

Кубок Англии, 1/4 финала

"Этихад" (Манчестер)

Главный арбитр: Саймон Гупер

В последних пяти матчах "Ньюкасл" не давал спокойно жить "Манчестер Сити". В том числе в этом сезоне "сороки" выбили "горожан" из Кубка лиги. Но сегодня подопечные Хау не смогли навязать борьбу сопернику. Ни при равном счете, ни при 0:2 после перерыва.

Начал "Сити" с классического для себя контроля мяча. Даже гол "горожане" забили после долгого владения круглым. Правда, помог рикошет. Родри отдал на Силву, тот вошел в штрафную и пробил. Очень комфортно для "горожан" мяч задел ногу Берна и парашютиком перелетел голкипера.

Уверенный контроль событий на поле перерос и во второй гол. На 31-й минуте хозяева забили со своего же второго момента. И в этом эпизоде тоже помог рикошет после удара того же Бернарду Силвы. На этот раз португалец пробил с линии штрафной, а Ботман откорректировал мяч мимо Дубравки, который уже завалился в угол ворот.

