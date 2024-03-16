Сон Хын Мин - после поражения 0:3: Каждый должен посмотреть в зеркало и сказать: "Это моя вина"

Нападающий "Тоттенхэма" Сон Хын Мин дал свой комментарий относительно поражения его команды "Фулхэму" со счетом 3:0.

Это очень разочаровывает и очень расстраивает. Каждый должен посмотреть в зеркало и сказать: "Это моя вина".

Мы были недостаточно хороши. Мы не приложили тех усилий, которые приложили в этом сезоне. Выступление, отношение было недостаточно хорошим. Всем нужен большой пробуждающий звонок.

В Премьер-лиге, если ты не готов, ты получаешь наказание. "Астон Вилла" - удивительная команда, но и "Фулхэм" тоже. Если ты не выкладываешься на 100%, то получаешь наказание. Три очка не даются просто так. Это два шага назад. Теперь нам нужно сделать шаг вперед.

Это неприемлемо, в том числе и для меня это было неприемлемо. Мы представляем команды Премьер-лиги, мы представляем "Тоттенхэм".

Это даже близко не было похоже на то, что мы делали в этом сезоне. Очень грустно за этим наблюдать. Болельщики не заслуживают такого. Они приходят сюда с положительной энергией и хорошим настроением. Потерять это очень тяжело. Игроки очень подавлены.