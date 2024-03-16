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Аутсайдер дал бой. Бернли - Брентфорд 2:1. Видеообзор матча

Англия

Бернли - Брентфорд ⋉ 2:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 16.03.2024 ⋇ АПЛ на UA-Футбол

Аутсайдер дал бой. Бернли - Брентфорд 2:1. Видеообзор матча

Фото: Getty Images

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Матч у "Брэнфорда" с самого начала пошел не по плану. На 9-й минуте Регилон заработал красную за фол последней надежды и оставил гостей в меньшинстве. Еще и до этого Ларсен реализовал назначенный пенальти.

Во втором тайме на поле появился Егор Ярмолюк, который провел неплохой матч, но все же его команда пропустила второй. Позже усилиями Айера "Брентфорд" смог отыграть один матч, но этого оказалось недостаточно.

АПЛ, 29-й тур
Стадион: "Терф Мур" (Бернли)
Главный судья: Даррен Бонд (Англия)
"Бернли" - "Брентфорд" 2:1
Голы: Ларсен (10, с пенальти), Фофана (62) - Айер (84)

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Брентфорд (Лондон) Бернли
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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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