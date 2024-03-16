Аутсайдер дал бой. Бернли - Брентфорд 2:1. Видеообзор матча

Матч у "Брэнфорда" с самого начала пошел не по плану. На 9-й минуте Регилон заработал красную за фол последней надежды и оставил гостей в меньшинстве. Еще и до этого Ларсен реализовал назначенный пенальти.

Во втором тайме на поле появился Егор Ярмолюк, который провел неплохой матч , но все же его команда пропустила второй. Позже усилиями Айера "Брентфорд" смог отыграть один матч, но этого оказалось недостаточно.

АПЛ, 29-й тур

Стадион: "Терф Мур" (Бернли)

Главный судья: Даррен Бонд (Англия)

"Бернли" - "Брентфорд" 2:1

Голы: Ларсен (10, с пенальти), Фофана (62) - Айер (84)