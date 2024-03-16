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Аутсайдер дал бой. Бернли - Брентфорд 2:1. Видеообзор матча
Бернли - Брентфорд ⋉ 2:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 16.03.2024 ⋇ АПЛ на UA-Футбол
Фото: Getty Images
Матч у "Брэнфорда" с самого начала пошел не по плану. На 9-й минуте Регилон заработал красную за фол последней надежды и оставил гостей в меньшинстве. Еще и до этого Ларсен реализовал назначенный пенальти.
Во втором тайме на поле появился Егор Ярмолюк, который
АПЛ, 29-й тур
Стадион: "Терф Мур" (Бернли)
Главный судья: Даррен Бонд (Англия)
"Бернли" - "Брентфорд" 2:1
Голы: Ларсен (10, с пенальти), Фофана (62) - Айер (84)
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