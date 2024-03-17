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Челси – Лестер Сити. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии
Увидим ли мы очередной гол от Михаила Мудрика?
Getty Images / Global Images Ukraine
Вопрос по поводу шансов Михаила Мудрика забить очередной гол за "Челси" напрямую зависит от того, вообще выйдет ли он в стартовом составе. В последнее время он неплохо проявлял себя после выходов на замену и Почеттино может продолжить эту практику.
Впрочем, мы ожидаем Михаила в стартовом составе и верим, что в матче против "Лестера" он сможет себя проявить с лучшей стороны.
Стартовый свисток прозвучит в 14:45 по киевскому времени в воскресенье, 17 марта.
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Кубок Англии. 1/4 финала.
17 марта. 14:45. Лондон. "Стэмфорд Бридж"
Главный судья: Энди Мадли (Англия)
Трансляция: Setanta Sports+
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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