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Челси – Лестер Сити. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии

Англия

Увидим ли мы очередной гол от Михаила Мудрика?

Челси – Лестер Сити. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Кубка Англии

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Вопрос по поводу шансов Михаила Мудрика забить очередной гол за "Челси" напрямую зависит от того, вообще выйдет ли он в стартовом составе. В последнее время он неплохо проявлял себя после выходов на замену и Почеттино может продолжить эту практику.

Впрочем, мы ожидаем Михаила в стартовом составе и верим, что в матче против "Лестера" он сможет себя проявить с лучшей стороны.

Стартовый свисток прозвучит в 14:45 по киевскому времени в воскресенье, 17 марта.

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Кубок Англии. 1/4 финала.

17 марта. 14:45. Лондон. "Стэмфорд Бридж"

Главный судья: Энди Мадли (Англия)

Трансляция: Setanta Sports+

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Трансляция матча "Челси" — "Лестер Сити"
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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