Кубок Англии. Челси – Лестер 4:2. Команда Мудрика вырывает победу на последних минутах

Статус "Лестер Сити" в этом сезоне Чемпионшипа пугает почти всех соперников "лис" по лиге. Они являются лидерами чемпионата и лишь в последнее время начали немного терять очки, что не мешает им сохранять за собой первую строчку. Однако такой статус соперника точно не смог напугать "Челси", которые хоть и являются максимально нестабильными середняками АПЛ в этом сезоне, все же остаются коллективом с классными исполнителями, которые умеют собираться на отдельно взятые матчи.

На кону полуфинал Кубка Англии и наконец Маурисио Почеттино выпустил в стартовом составе Михаила Мудрика. Украинец недавно очень хорошо себя показывал после выходов на замену и теперь получил шанс выйти с первых минут. Забегая вперед, хочется отметить, что Мудрик провел неплохой матч, выполняя роль десятки и периодически меняясь позициями со Стерлингом и забегая на свой любимый левый фланг. У него было несколько моментов с неплохими ударами, он хорошо отрабатывал сзади и поддерживал игру в пас вместе с партнерами. Просто ровный и достойный матч в его исполнении. На поле он провел 78 минут.

А теперь давайте разбираться, что же происходило на поле между командами. "Челси" легко забрал инициативу и в первом тайме практически не позволил создать у своих ворот какой-то опасный момент. Вспоминается лишь удар головой от Даки после подачи с правого фланга, который пролетел мимо ворот.

А что касается "Челси", то там был целый каскад опасных моментов, которые они реализовывали с переменным успехом. Свой первый гол они забили на 13-й минуте, когда Николя Джексон классно прошел Вестергора и прострелил вдоль на никем не прикрытого Марка Кукурелью. Испанский защитник не поленился пробежать почти все поле, чтобы подключиться в атаку и забил свой первый гол в футболке "синих".

Далее Рахим Стерлинг заработал пенальти, откровенно фолили против него без какого-либо намека на игру в мяч, но вместо привычного пенальтиста лондонцев в этом сезоне в лице Коула Палмера, выполнять наказание пошел сам Рахим. Насколько ужасным выдался его удар, просто по центру и с ним легко справился Столярчик. Кроме этого, Рахим еще помешал Михаилу Мудрику забить гол, поскольку заблокировал удар украинца, а под конец тайма не смог реализовать выход один на один с голкипером, пробив мимо ворот.

Повезло, что в компенсированное арбитром время он все же красиво прошел по левому флангу и сделал голевую передачу на Коула Палмера, который легко замкнул прострел и это 2:0. Все выглядело настолько легко в исполнении "Челси", что закрадывались сомнения по поводу второго тайма, не может же быть все так идеально.

Конечно, не может. Несмотря на то, что "Лестер" за первую 51 минуту так и не нанес ни одного удара в створ ворот соперника, они сократили отставание в счете. А все из-за неудачного паса от Дисаси, который под прессингом вслепую отдавал пас на вратаря и забросил круглого за спину Роберту Санчесу. Интрига вернулась.

А вместе с интригой вернулся и "Лестер", который большую часть матча спал. Наконец мы увидели хоть что-то интересное в исполнении ребят Энцо Марески. Или "Челси" так поплыл под давлением пропущенного гола в матче, который, казалось, развивался по идеальному сценарию?

Как бы там ни было, Стефи Мавидиди сравнял счет после классной раскрутки защитников "Челси" и удара в дальний угол. Невероятный камбэк, которого мало кто мог ожидать после первого тайма. Но гости ожили и показали свою мощь. Что касается "Челси" и в частности Акселя Дисаси, то они явно поплыли.

Все пришлось начинать с чистого листа, команды теперь показывали относительно равную остроту своих моментов. На 70-й минуте Николя Джексон красиво пробросил мяч мимо Вестергора и фактически выходил один на один с вратарем, но против него был фол со стороны Дойла. Штрафной удар и красная карточка, здесь все справедливо и "лисам" пришлось доигрывать эту встречу в меньшинстве.

Сразу несколько попыток от "Челси" воспользоваться тем, что они играют в большинстве, прошли даром. Удар от Нони Мадуеке отразил Столярчик, а попытка Николя Джексона полетела явно выше ворот. Но все самое вкусное лондонцы перенесли в компенсированное арбитром время. Вышедший на замену Карни Чуквуемека очень красиво обыгрался с Коулом Палмером, который пасом пяткой вывел своего партнера на ударную позицию и Карни не промахнулся. 3:2. А к концу встречи Нони Мадуэке оформил красивый сольный проход по центру и пробил в дальний угол ворот, установив финальный счет.

Это означает, что Мудрик снова поедет на "Уэмбли", чтобы сыграть полуфинал Кубка Англии. Соперник лондонцев определится после завершения матча между "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпулем", именно тогда запланирована жеребьевка.

Кубок Англии, 1/4 финала

Стадион: "Стэмфорд Бридж" (Лондон)

Главный судья: Энди Мадли (Англия)

"Челси" — "Лестер Сити" 4:2

Голы: Кукурелья (13), Палмер (45+1), Чуквуэмека (90+2), Мадуэке (90+8) — Дисаси (51, автогол), Мавидиди (62)

*На 26-й минуте Рахим Стерлинг нереализовал пенальти (вратарь)

"Челси": Санчес — Гюсто, Дисаси, Чалоба, Кукурелья (Чилуэлл, 90+1) — Кайседо, Галлахер — Палмер, Мудрик (Чуквуэмека, 78), Стерлинг (Мадуэке, 86) — Джексон

"Лестер Сити": Столярчик — Чоудри, Фас, Вестергор, Дойл — Уинкс, Ндиди (Коуди, 78) — Фатаву (Акгюн, 64), Дьюсбери-Голл, Мавидиди (Джастин, 75) — Дака

Предупреждения: Мавидиди (67), Коуди (90+6)

Удаление: Дойл (70)