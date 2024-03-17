АПЛ. Вест Хэм – Астон Вилла 1:1. Трус Мойес и коварный ВАР

После вчерашнего поражения "Тоттенхэма" против "Фулхэма" команда Унаи Эмери потирала руки и чувствовала, что наконец у них есть возможность оторваться от своего главного оппонента в борьбе за топ-4. Долгое время "шпоры" имели преимущество над "вилланами" по потерянным очкам и вот она возможность наконец взять все под свой контроль. Тем более матч против "Вест Хэма", который точно не назовешь стабильной командой, хотя в последние недели они действительно начали выглядеть симпатичнее.

Да, парни Дэвида Мойеса продолжают свою борьбу в Лиге Европы и наконец-то вышли из той кризисной игровой ямы, которая их преследовала прошлые месяцы. Вернулся в состав Майкл Антонио, что очень важно, ведь болельщики явно соскучились по чистому нападающему, ведь в отсутствие ямайца на той позиции играли все, но только не чистые форварды.

И хотя ожидания были очевидными: мотивации и силы больше у "Астон Виллы", команда Эмери показала чрезвычайно пресный футбол. В первом тайме они фактически перепасовывались без какого-то нацеленного движения вперед. От этого и опасных моментов практически не было. Очень легко "молотобойцы" справились с этими комбинациями соперника и сами активно летели в контратаки, в чем они являются настоящими мастерами и это ни для кого не секрет.

На 29-й минуте хозяева поля открыли счет благодаря точному удару от все того же Майкла Антонио. И даже после пропущенного гола какой-то реакции на такое развитие событий от "вилланов" мы так и не увидели. Казалось, что во втором тайме Эмери точно должен что-то придумать, нельзя же просто ограничиваться стерильным владением мячом.

Оказывается, что можно, поскольку даже дальнейшие замены никак не повлияли на ход событий на поле. Более того, после очередного стандарта Майкл Антонио даже оформил дубль, правда после просмотра ВАР взятие ворот отменили из-за игры рукой.

Ближе к середине второй половины встречи Дэвид Мойес начал играть в свои игры и забиваться в оборону. Покинул поле Майкл Антонио и вместо него на поле вышел защитник Бен Джонсон. И да, подобное решение от наставника "молотобойцев" дало "Астон Вилле" еще больше пространства для своих комбинаций, но это касалось только собственной половины поля и его центра.

Но моменты у гостей действительно начали появляться. Сначала несколько прострелов с фланга, которые или блокировались, или завершались не самыми удачными ударами, а затем они все же сравняли счет. Диаби принял длинную передачу со своей половины поля, прошел оппонента в штрафной и прострелил на набегающего Николо Дзаньоло. Итальянец в касание пробил максимально точно и это 1:1. После такого сразу хочется задавать вопросы наставникам, которые начали играть в осторожность. Господин Дэвид, а зачем было вот так низко опускаться? Все же получалось.

Под конец матча мы снова увидели "Вест Хэм" в атаке, они явно не хотели сводить такой матч к ничьей, но удар от Уорд-Прауза был заблокирован в последний момент, а гол от Джаррода Боуэна отменили после просмотра ВАР. И вновь из-за игры рукой.

Поэтому имеем в итоге ничейный счет, который должен был становиться победным для "молотобойцев", но своей заменой Мойес опустил линию обороны и слишком сильно отошел назад, дав шанс сопернику забить гол. Они были сегодня лучше, они забили трижды, но только один из тех голов был засчитан. Кажется, что Унаи Эмери вообще никак не контролировал этот матч, он лишь наблюдал за ошибками своего визави.

АПЛ, 29-й тур

Стадион: "Лондон Стедиум" (Лондон)

Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия)

"Вест Хэм" — "Астон Вилла" 1:1

Голы: Антонио (29) — Дзаньоло (79)

*На 49-й минуте гол Майкла Антонио отменили из-за игры рукой

*На 90+6-й минуте гол Джаррода Боуэна отменили из-за игры рукой

"Вест Хэм": Ареола — Цоуфал, Мавропанос, Зума, Эмерсон (Крессуэлл, 85) — Альварес, Соучек — Боуэн, Пакета (Уорд-Прауз, 85), Кудус — Антонио (Джонсон, 66)

"Астон Вилла": Мартинес — Конса, Лангле (Кеш, 46), Торрес, Морено (Динь, 63) — Бэйли, Тилеманс, Луиз, Роджерс (Дзаньоло, 63) — Дуран (Диаби, 46), Уоткинс

Предупреждения: Альварес (84), Кудус (86), Мавропанос (89) - Тилеманс (70), Дзаньоло (84), Луиз (86)