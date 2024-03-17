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Кубок Англии. Манчестер Юнайтед – Ливерпуль 4:3. Безумный матч продолжительностью 120 минут

Англия
Обновлено

“Манкунианцы” вырывают волевую победу в компенсированное время

Кубок Англии. Манчестер Юнайтед – Ливерпуль 4:3. Безумный матч продолжительностью 120 минут

Getty Images/Global Images Ukraine

Максим Кучер Автор UA-Футбол
Новина українською

Кубок Англии, 1/4 финала

"Олд Траффорд" (Манчестер)

Главный арбитр: Джон Брукс

Более 100 лет “Ливерпуль” не побеждает “Манчестер Юнайтед” на “Олд Траффорд” в рамках Кубка Англии. “Мерсисайдцы” были очень близки к тому, чтобы прервать эту долговременную неудачную серию. Однако не хватило всего нескольких минут, или нескольких свежих футболистов.

На старте встречи у чужих ворот чаще были хозяева. Сначала Рашфорд бил после прострела с фланга – Келлехер парировал. На 10-й минуте голкипер также потянул удар теперь уже Гарначо, а вот на подборе были первые "манкунианцы". А именно Мактоминей, забивший очередной гол в этом сезоне.

Не изменился сразу расклад сил на поле даже при счете 1:0. В середине тайма команды имели по одному моменту. А вот финальный отрезок первой половины встречи хозяева полностью провалили. На 44 минуте Макаллистер мощно пробил в правый угол ворот из пределов штрафной, а в компенсированное время Салах с добивания после сейва Онана вывел гостей вперед.

Второй тайм был очень динамичен. Обе команды создали много опасностей, хотя и явное преимущество было на стороне "Ливерпуля". У Нуньеса было несколько возможностей, Собослай бил с далекого расстояния. Не раз спасал Онана.

Многие замены внесли замены в том, что происходило на поле. После того как Салах вышел из игры, количество остроты у ворот МЮ уменьшилось. А вот тэн Хаг акцентировал свои решения на атаке. В результате оборона гостей не выдержала.

На 87-й минуте джокер Антони сравнял счет ударом с разворота в правый угол. Более того, на 90+4 минуте Рашфорда вывели на буквально убийственную позицию, но его удар пролетел совсем рядом с правой штангой.

На 105 минуте этот шанс Маркуса громко аукнулся. Эллиота не накрыли за пределами штрафной, он без проблем и пробил. Немного везения помогло гостям, и после рикошета от Эриксена мяч полетел в ворота.

Фанаты МЮ внесли вклад в свой результат. Хотя и “мерсисайдцы” сегодня были громкими, однако “Олд Траффорд” очень поддерживал красных дьяволов. Подопечные тен Хага вознаградили болельщиков.

На 111 минуте Магуайр пробил в угол ворот – Келлехер парировал. Еще через минуту МЮ все-таки сравнял счет благодаря удачной игре Рашфорда на острие. А на 120+1 минуте Диалло вырвал безумную победу для “Манчестер Юнайтед”, пробив бильярдно в правый угол ворот.

Эмоции переполнили 21-летнего ивуарийца, и он забыл, что пять минут до того получил желтую. Теперь он снял футболку и был удален с поля. Неприятный осадок.

В полуфинале "Манчестер Юнайтед" встретится в гостях с представителем Чемпионшипа "Ковентри" – откровенно с жребием повезло. В параллельной паре "Манчестер Сити" сыграет против "Челси".

Манчестер Юнайтед – Ливерпуль 4:3

Голы: Мактоминей 10, Антони 87, Рашфорд 112, Диалло 120+1 – Макаллистер 44, Салах 45+2, Эллиот 105

Манчестер Юнайтед: Онана – Ван-Биссака (Магуайр 71), Варан (Диалло 85), Линделоф (Маунт 106), Далот – Мактоминей, Мэйну (Эриксен 80) – Гарначо, Фернандеш, Рашфорд – Хойлунд (Антони)

Ливерпуль: Келлехер – Гомес (Цимикас 101), Кванса, ван Дейк, Робертсон (Брэдли 77) – Макаллистер, Эндо, Собослай (Эллиот 72) – Салах (Гакпо 77), Нуньес, Диас (Кларк 113)

Предупреждения: Фернандеш 45+3, Диалло 116, 120+2 – Макаллистер 31, Гомес 60, Келлехер 109

Удаление: Диалло 120+2

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Комментарии
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TIRAN (Донецк (Украина!))
17.03.2024 в 20:46
1/2 финала: мансити - челси, ковентри - мю
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Комментарии 16
TIRAN (Донецк (Украина!))
17.03.2024 в 20:46
1/2 финала: мансити - челси, ковентри - мю
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0
2
Alexad (Кропивницький (Киров)
17.03.2024 в 20:34
Для нейтрального вболівальника прекрасний матч, а от для вболівальника Ліверпуля великий контраст, неперевершений перший тайм та абсолютно провальний другий. Так безвідповідально ставитись до своїх моментів неможна, при рахунку 2-1 було декілька перспективних виходів в контратаку, одного разу взагалі вибігали п'ять на двох, треба було закривати гру, а так в кінці розслабили булки і отримали гол. Маю надію, що ця поразка стане гарним уроком для наших хлопців і вони кінець чемпіонату проведуть дуже відповідально. Вболівальників МЮ вітаю з перемогою, заслужили.
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0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
17.03.2024 в 20:22
ну и тупняк со снятием футболок после забитого гола - это детский сад! в данном случае диалло тупо самоудалился
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1
avatar
Spokoyno (Київ)
17.03.2024 в 20:19
Ліверпуль зі своїм АНТІенергозберігаючим футболом та короткою лавою занадто рано став зберігати рахунок... А може це правильних хід для чого ці пара важких матчів, коли є непогані шанси на чемпіонство, а сил битися-боротися обмаль
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2
TIRAN (Донецк (Украина!))
17.03.2024 в 20:21
клопп - аут, вернидуб - вэлкам)))
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0
1
TIRAN (Донецк (Украина!))
17.03.2024 в 20:13
мю - кросаффчеги! судья - неадекват (макгуайра бьют ногой в грудь - штрафной для зельца). рашфорд - алень, но его выручил с той же позиции диалло и забрал победу! зельцу два раза помогли рикошеты
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0
1
Justice (Львів)
17.03.2024 в 20:13
МЮ обігравши одних принципових суперників, зробило переможцем кубка інших своїх принципових суперників..
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2
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
17.03.2024 в 20:14
ты видишь будущее?
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0
1
Justice (Львів)
17.03.2024 в 20:14
А ти маєш сумніви, що тепер Сіті не виграє кубок?
 
1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
17.03.2024 в 20:15
запомни: перед ЛЮБЫМ матчем шансы - 50/50!
 
0
2
TIRAN (Донецк (Украина!))
17.03.2024 в 20:16
даже при игре с более слабым соперником. игра может пойти не по запланированному сценарию: пеналь, кк, автогол, ...
 
0
1
Justice (Львів)
17.03.2024 в 20:21
Ти хоч сам в це віриш? Залишилось два етапи...це не чемпіонат де купа матчів ...а на конкретно даний час, я в кубку не бачу суперника в якого сіті не виграє з запасом, навіть попри автогол, пенальті чи ЧК...Повторюсь в Сіті надто велика ігрова перевага над будь ким з даних суперників...
 
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TIRAN (Донецк (Украина!))
17.03.2024 в 20:23
если у них ТАКОЕ игровое преимущество, то почему они не идут в чемпе на первом месте с отрывом в 10-15 очков???
 
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TIRAN (Донецк (Украина!))
17.03.2024 в 20:24
у мю и челси мотивация на кубок выше, т.к. в чемпе им уже ловить нечего - это тоже нужно учитывать
 
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TIRAN (Донецк (Украина!))
17.03.2024 в 20:26
и да, травмы (возможные) тоже могут сыграть значимую роль
 
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Justice (Львів)
17.03.2024 в 20:26
Ну і залишимось кожен при своїй думці...Треба затаритись пивком і чекати Атлетіко - Барселона...дай Бог щоб і там феєрія була...
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