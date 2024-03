Кубок Англии. Манчестер Юнайтед – Ливерпуль 4:3. Безумный матч продолжительностью 120 минут

Кубок Англии, 1/4 финала

"Олд Траффорд" (Манчестер)

Главный арбитр: Джон Брукс

Более 100 лет “Ливерпуль” не побеждает “Манчестер Юнайтед” на “Олд Траффорд” в рамках Кубка Англии. “Мерсисайдцы” были очень близки к тому, чтобы прервать эту долговременную неудачную серию. Однако не хватило всего нескольких минут, или нескольких свежих футболистов.

На старте встречи у чужих ворот чаще были хозяева. Сначала Рашфорд бил после прострела с фланга – Келлехер парировал. На 10-й минуте голкипер также потянул удар теперь уже Гарначо, а вот на подборе были первые "манкунианцы". А именно Мактоминей, забивший очередной гол в этом сезоне.

Не изменился сразу расклад сил на поле даже при счете 1:0. В середине тайма команды имели по одному моменту. А вот финальный отрезок первой половины встречи хозяева полностью провалили. На 44 минуте Макаллистер мощно пробил в правый угол ворот из пределов штрафной, а в компенсированное время Салах с добивания после сейва Онана вывел гостей вперед.

Второй тайм был очень динамичен. Обе команды создали много опасностей, хотя и явное преимущество было на стороне "Ливерпуля". У Нуньеса было несколько возможностей, Собослай бил с далекого расстояния. Не раз спасал Онана.

Многие замены внесли замены в том, что происходило на поле. После того как Салах вышел из игры, количество остроты у ворот МЮ уменьшилось. А вот тэн Хаг акцентировал свои решения на атаке. В результате оборона гостей не выдержала.

На 87-й минуте джокер Антони сравнял счет ударом с разворота в правый угол. Более того, на 90+4 минуте Рашфорда вывели на буквально убийственную позицию, но его удар пролетел совсем рядом с правой штангой.

На 105 минуте этот шанс Маркуса громко аукнулся. Эллиота не накрыли за пределами штрафной, он без проблем и пробил. Немного везения помогло гостям, и после рикошета от Эриксена мяч полетел в ворота.

Фанаты МЮ внесли вклад в свой результат. Хотя и “мерсисайдцы” сегодня были громкими, однако “Олд Траффорд” очень поддерживал красных дьяволов. Подопечные тен Хага вознаградили болельщиков.

На 111 минуте Магуайр пробил в угол ворот – Келлехер парировал. Еще через минуту МЮ все-таки сравнял счет благодаря удачной игре Рашфорда на острие. А на 120+1 минуте Диалло вырвал безумную победу для “Манчестер Юнайтед”, пробив бильярдно в правый угол ворот.

