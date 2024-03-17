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Волейбол в АПЛ. Вест Хэм - Астон Вилла 1:1. Видеообзор матча

Англия

Вест Хэм - Астон Вилла ⋉ 1:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 17.03.2024 ⋇ АПЛ на UA-Футбол

Волейбол в АПЛ. Вест Хэм - Астон Вилла 1:1. Видеообзор матча

Getty Images / Global Images Ukraine

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Завершился последний поединок 29-го тура в котором "Вест Хэм" принимал "Астон Виллу". Футбол команды в этом матче сочетали с волейболом. По футбольным правилам свои моменты реализовали Антонио, который открыл счет в матче, и Дзаньоло, который принес Эмери один балл.

Кроме этого "Вест Хэм" отметились забитыми мячами которые были отменены из-за игры рукой. Коллектив Мойеса сегодня был лучше, даже забили три, но коварный ВАР сделал свое дело.

АПЛ, 29-й тур
Стадион: "Лондон Стэдиум" (Лондон)
Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия)
"Вест Хэм" - "Астон Вилла" 1:1
Голы: Антонио (29) - Дзаньоло (79)
*На 49-й минуте гол Майкла Антонио отменили из-за игры рукой
*На 90+6-й минуте гол Джаррода Боуэна отменили из-за игры рукой

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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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