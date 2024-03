The Sun: игроки Манчестер Юнайтед хотят вернуть Гринвуда

Партнеры английского игрока в "Манчестер Юнайтед" поддержали его возвращение на "Олд Траффорд", - сообщает издание The Sun.

22-летний нападающий боялся, что его карьера в составе красных дьяволов закончилась, когда его отправили играть в Испанию после ареста за попытку изнасилования. Также в противоречивом интервью новый миноритарный владелец сэр Джим Рэтклифф предположил, что дверь не была закрыта перед игроком, на счету которого восемь голов и пять голевых передач в составе "Хетафе" из Ла Лиги.

И теперь раздевалка "МЮ" тайно выразила свою поддержку в опросе по возвращению Мейсона в клуб.

Mason Greenwood’s Man Utd teammates BACK him to make shock Old Trafford return amid club’s goalscoring woes this season https://t.co/Ul3MR3rtIU pic.twitter.com/jAzx5Dv7Gy