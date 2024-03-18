Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
The Sun: игроки Манчестер Юнайтед хотят вернуть Гринвуда
А это уже интересно
Фото: Getty Images
Партнеры английского игрока в "Манчестер Юнайтед" поддержали его возвращение на "Олд Траффорд", - сообщает издание The Sun.
22-летний нападающий боялся, что его карьера в составе красных дьяволов закончилась, когда его отправили играть в Испанию после ареста за попытку изнасилования. Также в противоречивом интервью новый миноритарный владелец сэр Джим Рэтклифф предположил, что дверь не была закрыта перед игроком, на счету которого восемь голов и пять голевых передач в составе "Хетафе" из Ла Лиги.
И теперь раздевалка "МЮ" тайно выразила свою поддержку в опросе по возвращению Мейсона в клуб.
Mason Greenwood’s Man Utd teammates BACK him to make shock Old Trafford return amid club’s goalscoring woes this season https://t.co/Ul3MR3rtIU pic.twitter.com/jAzx5Dv7Gy— The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) March 17, 2024
Источник: "Его партнеры по команде не будут против того, чтобы он вернулся на "Олд Траффорд". Они знают все о его прошлом и понимают, насколько противоречивым будет его возвращение. Их решение является чисто футбольным, чистым и понятным. "Юнайтед" изо всех сил пытался забивать голы в этом сезоне и им нужен такой игрок, как Мейсон. Они видят, как он забивает и создает голевые моменты для "Хетафе" каждую неделю".
По информации британского таблоида, возвращение Гринвуда может вызвать внутренний бунт, поскольку против этого выступает женская команда "МЮ".
Напомним, что английский нападающий имеет контракт с "Юнайтед" до 2025 года. В сентябре Мейсон уехал в аренду в мадридский "Хетафе", где поселился с партнершей Гарриет и их маленькой дочкой Саммер.
Популярное сейчас
- Экс-кипер Зари: После матча с Десной Геллер покрыл Скрипника "половыми органами"
- Верес вырывается из зоны прямого вылета и третье поражение Черноморца подряд. Все результаты, таблица, лучшие бомбардиры и ассистенты УПЛ
- Судаков: Интересно, как отдаваться каждый раз на тренировке, зная, что не сыграешь в следующем матче?
- Кубок Англии. Челси – Лестер 4:2. Команда Мудрика вырывает победу на последних минутах
- Женщина-огонь. Даша Бондарь предстала в откровенном ярко-красном платье. ФОТО
- Невероятная история любви Луниных: от Днепра до Мадрида