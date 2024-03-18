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Пирс Морган обозвал Клоппа болваном и неудачником - всё из-за комментария тренера в интервью
Журналистская солидарность
SPORTbible
Известный британский журналист Пирс Морган негативно отреагировал на интервью Юргена Клоппа, которое тренер дал после матча с "Манчестер Юнайтед" (3:4) в рамках 1/4 финала Кубка Англии.
В ходе общения с журналистом Клопп назвал его вопрос "немного глупым": "Да ладно, вы явно не в лучшей форме, у меня не хватит нервов на вас".
"Клопп — безжалостный болван и неудачник", — написал Морган в социальной сети X (ранее Twitter).
Klopp is such a graceless sore loser numpty. pic.twitter.com/NFoec6wQQH— Piers Morgan (@piersmorgan) March 17, 2024
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Источник:Twitter
Опубликовал: Александр Бураков
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