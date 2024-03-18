Пирс Морган обозвал Клоппа болваном и неудачником - всё из-за комментария тренера в интервью

Известный британский журналист Пирс Морган негативно отреагировал на интервью Юргена Клоппа, которое тренер дал после матча с "Манчестер Юнайтед" (3:4) в рамках 1/4 финала Кубка Англии.

В ходе общения с журналистом Клопп назвал его вопрос "немного глупым": "Да ладно, вы явно не в лучшей форме, у меня не хватит нервов на вас".

"Клопп — безжалостный болван и неудачник", — написал Морган в социальной сети X (ранее Twitter).