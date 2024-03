Санчо готов остаться в Боруссии Дортмунд на постоянной основе

Вингер "Манчестер Юнайтед". Джейдон Санчо, который сейчас находится в аренде в "Боруссии Дортмунд", может остаться в Германии. Сам футболист и немецкий заинтересованы в трансфере.

Однако остается несколько вопросов, в частности кто будет тренером "Манчестер Юнайтед" в новом сезоне. Также новое руководство "Юнайтед" пока не решило что им делать с Санчо. Самой большой проблемой трансфера является зарплата игрока, которая составляет 290 тысяч фунтов в неделю. Дортмунд готов заплатить за 23-летнего вингера 35 млн евро.

⚫️???? News @Sanchooo10: The 23 y/o can really imagine staying long-term at Borussia Dortmund. However, for all parties involved it's still too early to say if that will happen. | #BVB



On one hand, there could still be changes in the coaching position at ManUtd. On the other hand, … pic.twitter.com/dkhAmJZ8i2