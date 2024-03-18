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Санчо готов остаться в Боруссии Дортмунд на постоянной основе

Англия

Арендованный у Манчестер Юнайтед Джейдон Санчо может остаться в Дортмунде

Санчо готов остаться в Боруссии Дортмунд на постоянной основе

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вингер "Манчестер Юнайтед". Джейдон Санчо, который сейчас находится в аренде в "Боруссии Дортмунд", может остаться в Германии. Сам футболист и немецкий заинтересованы в трансфере.

Однако остается несколько вопросов, в частности кто будет тренером "Манчестер Юнайтед" в новом сезоне. Также новое руководство "Юнайтед" пока не решило что им делать с Санчо. Самой большой проблемой трансфера является зарплата игрока, которая составляет 290 тысяч фунтов в неделю. Дортмунд готов заплатить за 23-летнего вингера 35 млн евро.

Напомним, что Джейдон Санчо является воспитанником "Манчестер Сити", откуда в молодом возрасте перебрался в "Боруссию Дортмунд". Нынешний сезон он начал в составе "красных дьяволов", где провел лишь 3 матча и не отметился результативными передачами. Зимой 2024 года он вернулся в "Боруссию" на правах аренды. В его активе 8 матчей, 1 гол и 1 ассист.

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Боруссия (Дортмунд) Манчестер Юнайтед Джейдон Санчо
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Мартыник
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