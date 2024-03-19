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Ноттингем Форест сделал заявление после снятия с команды четырёх очков в АПЛ
"Лесники" отреагировали на полученный штраф
Nottingham Forest
Английский "Ноттингем Форест" сделал официальное заявление после
"Ноттингем Форест" крайне разочарован решением Комиссии наложить на клуб санкцию в четыре очка. Несмотря на наше разочарование, мы благодарим Комиссию за согласие заняться этим вопросом в ускоренном порядке. Клуб считает, что для целостности лиги крайне важно, чтобы обвинения разрешались в том сезоне, в котором они были предъявлены.
После нескольких месяцев взаимодействия с Премьер-лигой и исключительного сотрудничества на протяжении всего процесса это было неожиданно и подорвало доверие, которое мы имели к АПЛ.
Решение Комиссии вызывает вопросы, которые волнуют все клубы. Рынок трансферов игроков — это узкоспециализированная торговая среда, которую нельзя сравнивать с продажей обычных продуктов и услуг.
Бывают случаи, когда трансфер игрока не может быть осуществлён в первой половине трансферного окна - его можно завершить только в конце этого периода. Это не должно быть поводом для осуждения клуба.
Обоснование Комиссии заключается в том, что клубы должны инвестировать только после того, как они получат прибыль от развития своих игроков. Такое рассуждение разрушает мобильность в футбольной пирамиде, а результатом решения будет резкое сокращение пространства для маневра для всех подобных клубов, что приведет к стагнации нашей национальной игры.
Мы считаем, что высокий уровень сотрудничества, продемонстрированный Клубом в ходе этого процесса и подтвержденный и зафиксированный в решении Комиссии, не был встречен взаимностью со стороны Премьер-лиги", - идётся в заявлении.
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