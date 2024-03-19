  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Ноттингем Форест сделал заявление после снятия с команды четырёх очков в АПЛ
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ноттингем Форест сделал заявление после снятия с команды четырёх очков в АПЛ

Англия

"Лесники" отреагировали на полученный штраф

Ноттингем Форест сделал заявление после снятия с команды четырёх очков в АПЛ

Nottingham Forest

Новина українською

Английский "Ноттингем Форест" сделал официальное заявление после решения английской Премьер-лиги о снятии четырёх очков с команды в турнирной таблице.

"Ноттингем Форест" крайне разочарован решением Комиссии наложить на клуб санкцию в четыре очка. Несмотря на наше разочарование, мы благодарим Комиссию за согласие заняться этим вопросом в ускоренном порядке. Клуб считает, что для целостности лиги крайне важно, чтобы обвинения разрешались в том сезоне, в котором они были предъявлены.

После нескольких месяцев взаимодействия с Премьер-лигой и исключительного сотрудничества на протяжении всего процесса это было неожиданно и подорвало доверие, которое мы имели к АПЛ.

Решение Комиссии вызывает вопросы, которые волнуют все клубы. Рынок трансферов игроков — это узкоспециализированная торговая среда, которую нельзя сравнивать с продажей обычных продуктов и услуг.

Бывают случаи, когда трансфер игрока не может быть осуществлён в первой половине трансферного окна - его можно завершить только в конце этого периода. Это не должно быть поводом для осуждения клуба.

Обоснование Комиссии заключается в том, что клубы должны инвестировать только после того, как они получат прибыль от развития своих игроков. Такое рассуждение разрушает мобильность в футбольной пирамиде, а результатом решения будет резкое сокращение пространства для маневра для всех подобных клубов, что приведет к стагнации нашей национальной игры.

Мы считаем, что высокий уровень сотрудничества, продемонстрированный Клубом в ходе этого процесса и подтвержденный и зафиксированный в решении Комиссии, не был встречен взаимностью со стороны Премьер-лиги", - идётся в заявлении.

По теме
yellow-arrow
МЮ выстоял и показал зубы, Барса воспользовалась эйфорией Атлетико. Обзор главных матчей уик-энда
yellow-arrow
Одноклубник Ярмолюка Айвен Тони: Планы на лето? Перейти из Брентфорда в Реал
yellow-arrow
Владельцы Ньюкасла планируют продать бразильского полузащитника
Ноттингем Форест АПЛ штраф
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Nottingham Forest
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости