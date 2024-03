Одноклубник Ярмолюка Айвен Тони: Планы на лето? Перейти из Брентфорда в Реал

Журналисты Sky Sports спросили нападающего "Брентфорда" Айвена Тони о его идеальном сценарии летнего трансферного окна.

Ранее главный тренер "пчёл" Томас Франк сообщил, что Тони с высокой долей вероятности покинет команду этим летом. Главными претендентами на Айвена являются "Арсенал" и "Челси".

Ivan Toney was asked by Sky about his ideal scenario for the summer transfer window.



"If Brentford was to sell me… they make their money, I move to Real Madrid and it's all good!", Toney says laughing.