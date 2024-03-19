Одноклубник Ярмолюка Айвен Тони: Планы на лето? Перейти из Брентфорда в Реал

Журналисты Sky Sports спросили нападающего "Брентфорда" Айвена Тони о его идеальном сценарии летнего трансферного окна.

"Если "Брентфорд" продаст меня... тогда они заработают свои деньги, я перейду в мадридский "Реал", и всё будет хорошо (смеётся)", — приводит слова 28-летнего форварда журналист Фабрицио Романо.