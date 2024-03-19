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Одноклубник Ярмолюка Айвен Тони: Планы на лето? Перейти из Брентфорда в Реал
Английский бомбардир пофантазировал на тему своего будущего
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Журналисты Sky Sports спросили нападающего "Брентфорда" Айвена Тони о его идеальном сценарии летнего трансферного окна.
"Если "Брентфорд" продаст меня... тогда они заработают свои деньги, я перейду в мадридский "Реал", и всё будет хорошо (смеётся)", — приводит слова 28-летнего форварда журналист Фабрицио Романо.
Ранее главный тренер "пчёл"
⚪️???????????????????????????? Ivan Toney was asked by Sky about his ideal scenario for the summer transfer window.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 16, 2024
“If Brentford was to sell me… they make their money, I move to Real Madrid and it's all good!”, Toney says laughing. ???? pic.twitter.com/Y0M9eXzKSC
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