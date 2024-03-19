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Одноклубник Ярмолюка Айвен Тони: Планы на лето? Перейти из Брентфорда в Реал

Англия

Английский бомбардир пофантазировал на тему своего будущего

Одноклубник Ярмолюка Айвен Тони: Планы на лето? Перейти из Брентфорда в Реал

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Журналисты Sky Sports спросили нападающего "Брентфорда" Айвена Тони о его идеальном сценарии летнего трансферного окна.

"Если "Брентфорд" продаст меня... тогда они заработают свои деньги, я перейду в мадридский "Реал", и всё будет хорошо (смеётся)", — приводит слова 28-летнего форварда журналист Фабрицио Романо.

Ранее главный тренер "пчёл" Томас Франк сообщил, что Тони с высокой долей вероятности покинет команду этим летом. Главными претендентами на Айвена являются "Арсенал" и "Челси".

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Источник:
Romano
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Скачков Леонід (Рівне)
19.03.2024 в 10:07
Реал Фарма,дуже підходящий для ізди варіант.
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Комментарии 1
Скачков Леонід (Рівне)
19.03.2024 в 10:07
Реал Фарма,дуже підходящий для ізди варіант.
Ответить
0
0

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