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Брентфорд Ярмолюка намерен летом продать лидера команды
Украинец лишится одного из одноклубников
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Брентфорда" Томас Франк ответил на вопрос о будущем нападающего Айвена Тони в команде.
"Тони, скорее всего, будет продан летом. У него остался всего год контракта с нами, поэтому это очевидно.
Этой зимой у нас фактически не было предложений по нему", - приводит слова специалиста журналист Фабрицио Романо.
На счету 27-летнего форварда в этом сезоне 3 игры в составе "пчел", в которых он забил 2 гола.
Напомним, что 8 месяцев Тони провел вне футбола в связи с дисквалификацией из-за ставок.
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