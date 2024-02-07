  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Брентфорд Ярмолюка намерен летом продать лидера команды
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Брентфорд Ярмолюка намерен летом продать лидера команды

Англия

Украинец лишится одного из одноклубников

Брентфорд Ярмолюка намерен летом продать лидера команды

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Брентфорда" Томас Франк ответил на вопрос о будущем нападающего Айвена Тони в команде.

"Тони, скорее всего, будет продан летом. У него остался всего год контракта с нами, поэтому это очевидно.

Этой зимой у нас фактически не было предложений по нему", - приводит слова специалиста журналист Фабрицио Романо.

На счету 27-летнего форварда в этом сезоне 3 игры в составе "пчел", в которых он забил 2 гола.

Напомним, что 8 месяцев Тони провел вне футбола в связи с дисквалификацией из-за ставок.

По теме
yellow-arrow
Де Брюйне сделал юбилейный ассист за Манчестер Сити
yellow-arrow
Астон Вилла – Челси. АУДИО онлайн трансляция матча 1/16 финала Кубка Англии
yellow-arrow
Ноттингем Форест потерял на длительный срок своего лучшего бомбардира
Айвен Тоуни
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Twitter
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости