Брентфорд Ярмолюка намерен летом продать лидера команды

Главный тренер "Брентфорда" Томас Франк ответил на вопрос о будущем нападающего Айвена Тони в команде.

"Тони, скорее всего, будет продан летом. У него остался всего год контракта с нами, поэтому это очевидно. Этой зимой у нас фактически не было предложений по нему", - приводит слова специалиста журналист Фабрицио Романо.

На счету 27-летнего форварда в этом сезоне 3 игры в составе "пчел", в которых он забил 2 гола.

Напомним, что 8 месяцев Тони провел вне футбола в связи с дисквалификацией из-за ставок.