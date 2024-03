Официально: Ричард Хьюз стал спортивным директором Ливерпуля

Ричарда Хьюз, ранее работавший в "Борнмуте", стал новым спортивным директором "Ливерпуля".

44-летний специалист официально приступит к исполнению своих обязанностей в конце текущего сезона.

Отметим, что Ричард с лета 2014 года был техническим директором в "Борнмуте".

We can confirm the appointment of Richard Hughes as the club’s new sporting director, a post he will take up at the end of the 2023-24 season.