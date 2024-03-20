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Официально: Ричард Хьюз стал спортивным директором Ливерпуля

Англия

Специалист приступит к работе с 1-го июня 2024 года

Официально: Ричард Хьюз стал спортивным директором Ливерпуля

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Ричарда Хьюз, ранее работавший в "Борнмуте", стал новым спортивным директором "Ливерпуля".

44-летний специалист официально приступит к исполнению своих обязанностей в конце текущего сезона.

"Я невероятно горжусь тем, что мне предложили эту возможность. "Ливерпуль" - уникальный клуб, и я благодарен за такой шанс", - говорит Хьюз.

Отметим, что Ричард с лета 2014 года был техническим директором в "Борнмуте".

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Источник:
liverpool
Опубликовал: Екатерина Власова
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