Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Официально: Ричард Хьюз стал спортивным директором Ливерпуля
Специалист приступит к работе с 1-го июня 2024 года
Getty Images/Global Images Ukraine
Ричарда Хьюз, ранее работавший в "Борнмуте", стал новым спортивным директором "Ливерпуля".
44-летний специалист официально приступит к исполнению своих обязанностей в конце текущего сезона.
"Я невероятно горжусь тем, что мне предложили эту возможность. "Ливерпуль" - уникальный клуб, и я благодарен за такой шанс", - говорит Хьюз.
Отметим, что Ричард с лета 2014 года был техническим директором в "Борнмуте".
We can confirm the appointment of Richard Hughes as the club’s new sporting director, a post he will take up at the end of the 2023-24 season.— Liverpool FC (@LFC) March 20, 2024
Популярное сейчас
- Есть ли младший Шевченко? Состав сборной Украины U-19 на квалификационный матч Евро-2024
- Куртуа успешно перенёс операцию на мениске. Стало известно, сколько пропустит вратарь Реала
- Украина – Северная Македония. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча сборной U-19 в отборе на Евро-2024
- Известно, кого игроки Ливерпуля хотели бы видеть в качестве тренера
- Любовь, начавшаяся еще со школы: чем Ангелина Забарная поразила своего возлюбленного - ныне стабильного игрока АПЛ
- Жена футболиста Днепра-1 побаловала фанатов откровенным фото после разблокировки страницы в инстаграме. ФОТО