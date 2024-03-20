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Манчестер Сити и Челси могут быть исключены из Премьер-Лиги
Клубы подозреваются в нарушении правил финансового фэйр-плей
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Челси" и "Манчестер Сити" могут быть исключены из Премьер-лиги, если их признают виновными в нарушении правил финансового фэйр-плей.
По информации издания The Sun, независимая комиссия начнет рассмотрение дела "Челси" осенью 2024 года. Клубу еще не выдвинули обвинения, но прошлым летом были выявлены финансовые нарушения.
Что касается "Манчестер Сити", то еще в феврале 2023 года клуб обвинили в 115 нарушениях правил финансового фэйр-плей. Учитывая масштабы, они могут быть исключены из Премьер-лиги.
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