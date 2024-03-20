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Манчестер Сити подписал юниора из Кардиффа - Инсайдер
Вскоре клуб объявит об этом официально
Getty Images / Global Images Ukraine
"Манчестер Сити" подписал юниора из "Кардифф Сити" Тимео Вискера.
По информации Фабрицио Романо, "горожане" соревновались с тремя клубами Премьер-Лиги за трансфер игрока. В конце концов, "Манчестер Сити" подписал 15-летнего футболиста.
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Сумма трансфера пока неизвестна, но ранее сообщалось о 250 000 фунтов стерлингов.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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Roby6968
21.03.2024 в 00:11
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