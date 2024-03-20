Манчестер Сити подписал юниора из Кардиффа - Инсайдер

Обоих португальцев, максимально, оцениваю в 4 балла по пятибальной шкале!на кой черт их выкупать за огромные бабки при сегодняшнем бюджете Барселоны! Деку понятно, сам португалец и тащит своих в коианду!Есть, намного техничнее, интереснее футболисты, которых можно было бы за "cредние" бабки купить, ну с этими португальцами, можно продлить аренду, разве, что!!!