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Манчестер Сити подписал юниора из Кардиффа - Инсайдер

Англия
Обновлено

Вскоре клуб объявит об этом официально

Манчестер Сити подписал юниора из Кардиффа - Инсайдер

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Манчестер Сити" подписал юниора из "Кардифф Сити" Тимео Вискера.

По информации Фабрицио Романо, "горожане" соревновались с тремя клубами Премьер-Лиги за трансфер игрока. В конце концов, "Манчестер Сити" подписал 15-летнего футболиста.

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Сумма трансфера пока неизвестна, но ранее сообщалось о 250 000 фунтов стерлингов.

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Манчестер Сити Кардифф Сити
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1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Roby6968
21.03.2024 в 00:11
Обоих португальцев, максимально, оцениваю в 4 балла по пятибальной шкале!на кой черт их выкупать за огромные бабки при сегодняшнем бюджете Барселоны! Деку понятно, сам португалец и тащит своих в коианду!Есть, намного техничнее, интереснее футболисты, которых можно было бы за "cредние" бабки купить, ну с этими португальцами, можно продлить аренду, разве, что!!!
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Комментарии 1
Roby6968
21.03.2024 в 00:11
Обоих португальцев, максимально, оцениваю в 4 балла по пятибальной шкале!на кой черт их выкупать за огромные бабки при сегодняшнем бюджете Барселоны! Деку понятно, сам португалец и тащит своих в коианду!Есть, намного техничнее, интереснее футболисты, которых можно было бы за "cредние" бабки купить, ну с этими португальцами, можно продлить аренду, разве, что!!!
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