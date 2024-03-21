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Холанд готов к игре за сборную Норвегии, несмотря на некоторые проблемы с физической формой
Бомбардир готов к игре за национальную команду
Getty Images / Global Images Ukraine
Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд несколько дней назад досрочно покинул тренировку сборной Норвегии.
По информации Фабрицио Романо, главный тренер сборной Столе Сольбаккен подтвердил, что несмотря на некоторые проблемы с физической формой игрок будет выступать за национальную команду.
Напомним, что сборная Норвегии сыграет товарищеские матчи против Чехии (22 марта) и Словакии (26 марта).
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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