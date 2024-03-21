Холанд готов к игре за сборную Норвегии, несмотря на некоторые проблемы с физической формой

Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд несколько дней назад досрочно покинул тренировку сборной Норвегии.

По информации Фабрицио Романо, главный тренер сборной Столе Сольбаккен подтвердил, что несмотря на некоторые проблемы с физической формой игрок будет выступать за национальную команду.

Напомним, что сборная Норвегии сыграет товарищеские матчи против Чехии (22 марта) и Словакии (26 марта).