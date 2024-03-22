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Рэтклифф: Лучший игрок в истории МЮ? Наверное, Роналду

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Рэтклифф: Лучший игрок в истории МЮ? Наверное, Роналду

Goal

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Новый совладелец "Манчестер Юнайтед" сэр Джим Рэтклифф назвал лучшего футболиста в истории клуба.

"Лучший игрок в истории "МЮ"? Наверное, Роналду. Я немного помню Бобби Чарльтона и, естественно, он был легендой клуба.

Но однажды я спросил Алекса Фергюсона, кто был лучшим футболистом, которого он когда-либо тренировал, и он назвал Роналду.

Но наиболее одаренный игрок, которого я когда-либо видел в футболе - это Джордж Бест", - добавил британский бизнесмен в подкасте Geraint Thomas Cycling Club.

Роналду выступал за "МЮ" в период с 2003 по 2009 год, а также с 2021 по 2022-й. На счету португальского форварда 9 завоёванных титулов в составе "манкунианцев".

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Опубликовал: Александр Бураков
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