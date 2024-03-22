Рэтклифф: Лучший игрок в истории МЮ? Наверное, Роналду

Новый совладелец "Манчестер Юнайтед" сэр Джим Рэтклифф назвал лучшего футболиста в истории клуба.

"Лучший игрок в истории "МЮ"? Наверное, Роналду. Я немного помню Бобби Чарльтона и, естественно, он был легендой клуба.

Но однажды я спросил Алекса Фергюсона, кто был лучшим футболистом, которого он когда-либо тренировал, и он назвал Роналду.

Но наиболее одаренный игрок, которого я когда-либо видел в футболе - это Джордж Бест", - добавил британский бизнесмен в подкасте Geraint Thomas Cycling Club.