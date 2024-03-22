"Для футбола это было бы интересное изменение" - Родри считает, что Золотой мяч также должны выигрывать и опорники

Полузащитник "Манчестер Сити" Родри поделился своими мечтами о "Золотом мяче" в интервью для France Football.

"Мы все мечтаем об этом... Мне хотелось бы, чтобы опорный полузащитник, как я мог бы выиграть, это бы много значило для меня".

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"Хочу, чтобы молодое поколение знало, что могут получить "Золотой мяч" не только игроки, которые забивают. Для футбола это было бы интересное изменение", - добавил игрок.