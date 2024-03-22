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"Для футбола это было бы интересное изменение" - Родри считает, что Золотой мяч также должны выигрывать и опорники
Родри - о награде Золотой мяч
Getty Images / Global Images Ukraine
Полузащитник "Манчестер Сити" Родри поделился своими мечтами о "Золотом мяче" в интервью для France Football.
"Мы все мечтаем об этом... Мне хотелось бы, чтобы опорный полузащитник, как я мог бы выиграть, это бы много значило для меня".
"Хочу, чтобы молодое поколение знало, что могут получить "Золотой мяч" не только игроки, которые забивают. Для футбола это было бы интересное изменение", - добавил игрок.
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