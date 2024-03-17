Гвардиола: Мы в шести полуфиналах Кубка Англии подряд

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился своими эмоциями о выходе в полуфинал Кубка Англии.

"Полуфинал? Это звучит хорошо. Я знаю, что мы играем на победу в финале, но чтобы выиграть его, вам нужно выиграть предыдущие раунды. Мы выиграли четыре финала Кубка Карабао подряд и сейчас мы в шести полуфиналах Кубка Англии подряд.

Мы играли очень хорошо, мы были очень уверены с мячом. Матео, Родри и Бернардо хорошо удерживали мяч. Игра была действительно хорошей", – приводит слова Гвардиоли ВВС.