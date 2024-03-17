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Гвардиола: Мы в шести полуфиналах Кубка Англии подряд
Тренер Ман Сити – о достижениях команды
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился своими эмоциями о выходе в полуфинал Кубка Англии.
"Полуфинал? Это звучит хорошо. Я знаю, что мы играем на победу в финале, но чтобы выиграть его, вам нужно выиграть предыдущие раунды. Мы выиграли четыре финала Кубка Карабао подряд и сейчас мы в шести полуфиналах Кубка Англии подряд.
Мы играли очень хорошо, мы были очень уверены с мячом. Матео, Родри и Бернардо хорошо удерживали мяч. Игра была действительно хорошей", – приводит слова Гвардиоли ВВС.
Напомним, вчера "Манчестер Сити" переиграл "Ньюкасл" со счетом 2:0 и вышел в 1/2 Кубка Англии. Ранее в полуфинал Кубка Англии вышел "Ковентри", вырвавший победу у "Вулверхэмптона", 2:3.
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