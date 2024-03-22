  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Харри Кейн пропустит товарищеский матч сборной Англии из-за травмы
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Харри Кейн пропустит товарищеский матч сборной Англии из-за травмы

Англия
Обновлено

Кейн не сыграет против Бразилии

Харри Кейн пропустит товарищеский матч сборной Англии из-за травмы

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт подтвердил, что нападающий Харри Кейн не сыграет в товарищеском матче против Бразилии.

"Харри пропустит завтрашнюю игру, и он также под большим вопросом на следующую".

Напомним, что Харри Кейн травмировал левый голеностоп в матче против "Дармштадта".

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

23 марта сборная Англии сыграет против Бразилии. Начало - в 21:00.

Читайте такжеГарри Кейн снова забил и установил историческое достижение в рамках Бундеслиги
По теме
yellow-arrow
Гарет Саутгейт - о слухах относительно работы в Манчестер Юнайтед: Я - тренер сборной Англии
yellow-arrow
"Для футбола это было бы интересное изменение" - Родри считает, что Золотой мяч также должны выигрывать и опорники
yellow-arrow
Тимо Вернер хочет остаться в Тоттенхэме - Инсайдер
Бразилия Англия Гарет Саутгейт Харри Кейн
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости