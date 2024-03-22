Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Харри Кейн пропустит товарищеский матч сборной Англии из-за травмы
Кейн не сыграет против Бразилии
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт подтвердил, что нападающий Харри Кейн не сыграет в товарищеском матче против Бразилии.
"Харри пропустит завтрашнюю игру, и он также под большим вопросом на следующую".
Напомним, что Харри Кейн травмировал левый голеностоп в матче против "Дармштадта".
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
23 марта сборная Англии сыграет против Бразилии. Начало - в 21:00.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Игрок Шахтера лайкнул пост о победе сборной России в спарринге
- Командующий Сухопутных войск ВСУ: Россия может начать новое наступление летом
- Три президента, положительный Блаттер и Додик за Россию: соперник сборной Украины сложнее, чем вы можете вообразить
- Рэтклифф - о лидерах АПЛ: Я ненавижу их всех
- Жена футболиста Днепра-1 побаловала фанатов откровенным фото после разблокировки страницы в инстаграме. ФОТО
- Даже тренер не смог повторить. Джорджина Родригес выжала 235 килограммов ногами во время тренировки. ВИДЕО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн