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Старая гвардия в сборе. Матч легенд. Ливерпуль - Аякс 4:2
Благотворительный матч с участием звезд футбола
Фото: Getty Images
Легенды "Ливерпуля" и "Аякса" провели благотворительный поединок имени Свена-Йорана Эрикссона, который закончился в пользу "мерсисайдцев" 4:2.
76-летний шведский тренер
A special Anfield ovation for Sven-Göran Eriksson ❤️ pic.twitter.com/632Y9uiJQY— Liverpool FC (@LFC) March 23, 2024
В благотворительной игре приняли участие Стивен Джеррард, Фернандо Торрес, Ежи Дудек, Яри Литманен, Эдгар Давидс, Рональд де Бур и другие известные футболисты.
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El Niño ???? pic.twitter.com/sDssXLe3pL— Liverpool FC (@LFC) March 23, 2024
Товарищеский матч, 23 марта 2024 года
Ливерпуль (легенды) - Аякс (легенды) - 4:2
Голы: Виньяль, 54, Сиссе, 74, Эль-Жар, 80, Торрес, 84 - Бурригтер, 2, Мусампа, 43
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