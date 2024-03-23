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Старая гвардия в сборе. Матч легенд. Ливерпуль - Аякс 4:2

Англия
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Благотворительный матч с участием звезд футбола

Старая гвардия в сборе. Матч легенд. Ливерпуль - Аякс 4:2

Фото: Getty Images

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Легенды "Ливерпуля" и "Аякса" провели благотворительный поединок имени Свена-Йорана Эрикссона, который закончился в пользу "мерсисайдцев" 4:2.

76-летний шведский тренер сообщил в январе, что он болеет неизлечимой формой рака. Также, полушутя, выдающийся специалист сказал, что ему хотелось бы потренировать "Ливерпуль". И у Эрикссона появилась такая возможность. Швед возглавил тренерскую группу "мерсисайдцев" в составе таких легенд как Джон Барнс и Иан Раш на матч легенд "красных" с легендами "Аякса".

В благотворительной игре приняли участие Стивен Джеррард, Фернандо Торрес, Ежи Дудек, Яри Литманен, Эдгар Давидс, Рональд де Бур и другие известные футболисты.

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Товарищеский матч, 23 марта 2024 года

Ливерпуль (легенды) - Аякс (легенды) - 4:2

Голы: Виньяль, 54, Сиссе, 74, Эль-Жар, 80, Торрес, 84 - Бурригтер, 2, Мусампа, 43

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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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