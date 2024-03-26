Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Football Transfer: Эрика Тен Хага может заменить тренер Брентфорда
Нидерландского специалиста все же уволят в конце сезона?!
Getty Images/Global Images Ukraine
Продолжаются спекуляции относительно того, кто может заменить бывшего босса "Аякса" на "Олд Траффорд", если он покинет клуб летом. Хотя тренер сборной Англии вызывает восхищение у Джима Рэтклиффа, однако есть другой альтернативный вариант на должность главного рулевого "Манчестер Юнайтед".
Именно менеджер "Брентфорда" Томас Франк является кандидатом на должность тренера "МЮ", который на протяжении шести лет возглавляет "Брентфорд", приведя их из Чемпионшипа в верхнюю половину таблицы Премьер-лиги в прошлом сезоне. Руководство красных дьяволов особенно привлекает его способность выявлять и развивать молодые таланты, а именно в этом направлении будет двигаться их трансферная политика.
Manchester United 'targeting' Brentford boss Thomas Frank - reports #mufc https://t.co/mqm4m0gCCD pic.twitter.com/pVdTYLeGg3— Man United News (@ManUtdMEN) March 25, 2024
Недостатками Франка является то, что он не имеет опыта работы в большом клубе или с игроками уровня "Манчестер Юнайтед", а также то, что он еще не завоевал никаких серьезных наград как менеджер - то, что будет требоваться от него на "Олд Траффорд".
Популярное сейчас
- Билет на ЕВРО для Украины, Забарный vs Миколенко, Артета vs Пеп. Расписание футбола на 25 – 31 марта
- Азербайджан U21 – Украина U21. Анонс и прогноз матча отбора ЧЕ-2025 на 26.03.2024
- Поражение команды Ротаня, подготовка национальной сборной Украины. Главные новости за 25-е марта
- Холанд: Гвардиола сказал мне, что если после матчей в сборной я вернусь с травмой - он меня убьёт
- Скандальная Ванда Икарди шокировала фанатов очередной откровенной фотосессией. ФОТО
- Красотка дня. Яркая возлюбленная молодой звезды сборной Боснии. ФОТО