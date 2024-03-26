Football Transfer: Эрика Тен Хага может заменить тренер Брентфорда

Продолжаются спекуляции относительно того, кто может заменить бывшего босса "Аякса" на "Олд Траффорд", если он покинет клуб летом. Хотя тренер сборной Англии вызывает восхищение у Джима Рэтклиффа, однако есть другой альтернативный вариант на должность главного рулевого "Манчестер Юнайтед".

Именно менеджер "Брентфорда" Томас Франк является кандидатом на должность тренера "МЮ", который на протяжении шести лет возглавляет "Брентфорд", приведя их из Чемпионшипа в верхнюю половину таблицы Премьер-лиги в прошлом сезоне. Руководство красных дьяволов особенно привлекает его способность выявлять и развивать молодые таланты, а именно в этом направлении будет двигаться их трансферная политика.

Недостатками Франка является то, что он не имеет опыта работы в большом клубе или с игроками уровня "Манчестер Юнайтед", а также то, что он еще не завоевал никаких серьезных наград как менеджер - то, что будет требоваться от него на "Олд Траффорд".