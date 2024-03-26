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Сарри отказался возглавить Ноттингем Форест
Опытный наставник решил не пускаться в английскую авантюру
Getty Images/Global Images Ukraine
Маурицио Сарри отклонил предложение возглавить "Ноттингем Форест", сообщает Daily Mail.
По информации источника, руководство английского клуба связалось с итальянцем буквально через несколько дней после его увольнения из "Лацио". Отмечается, что Сарри был предложен контракт сроком на три года, но в конечном итоге 65-летний специалист принял решение продолжать восстанавливать силы до начала следующего сезона.
Напомним, Сарри официально покинул пост главного тренера "Лацио" 13 марта.
"Ноттингем" занимает 18-е место в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 21 очко.
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