  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Президент Лацио: Сарри предали. Его прощание не витало в воздухе, это было неожиданно
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Президент Лацио: Сарри предали. Его прощание не витало в воздухе, это было неожиданно

Италия
Обновлено

Клаудио Лотито прокомментировал ситуацию, которая сложилась с тренером команды

Президент Лацио: Сарри предали. Его прощание не витало в воздухе, это было неожиданно

Фото: twitter.com/OfficialSSLazio

Новина українською

Президент "Лацио" Клаудио Лотито признает, что не ожидал отставки Маурицио Сарри и утверждает, что тактика "предали".

"Сарри предали. Его прощание не витало в воздухе, это было неожиданно. Его предало поведение определенных людей. Внутри команды происходит что-то жуткое.

  • Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

Команда, которая побеждает "Баварию" и проигрывает "Удинезе". Задайте себе вопрос".

Сарри имел контракт с "Лацио" до июня 2025 года, но все же решил уйти, чем удивил владельца клуба.

Читайте такжеОфициально: Маурицио Сарри уволили с должности тренера Лацио,
По теме
yellow-arrow
Агент Малиновского: Руслан хорошо ладит с Джилардино, ему нравится в Дженоа
yellow-arrow
Меньян получил повреждение в матче против пражской Славии
yellow-arrow
Игорь Тудор может возглавить Лацио - Романо
Бавария (Мюнхен) Клаудио Лотито Лацио (Рим) Удинезе Маурицио Сарри
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
football-italia
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости