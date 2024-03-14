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Президент Лацио: Сарри предали. Его прощание не витало в воздухе, это было неожиданно
Клаудио Лотито прокомментировал ситуацию, которая сложилась с тренером команды
Фото: twitter.com/OfficialSSLazio
Президент "Лацио" Клаудио Лотито признает, что не ожидал отставки Маурицио Сарри и утверждает, что тактика "предали".
"Сарри предали. Его прощание не витало в воздухе, это было неожиданно. Его предало поведение определенных людей. Внутри команды происходит что-то жуткое.
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Команда, которая побеждает "Баварию" и проигрывает "Удинезе". Задайте себе вопрос".
Сарри имел контракт с "Лацио" до июня 2025 года, но все же решил уйти, чем удивил владельца клуба.
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Источник:football-italia
Опубликовал: Екатерина Власова
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