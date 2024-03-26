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Манчестер Сити надеется на восстановление Уокера до матча с Арсеналом
"Горожане" опасаются потери основного защитника на важный матч в чемпионате
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Манчестер Сити" Кайл Уокер может вернуться на поле уже в скором времени.
33-летний латераль получил мышечную травму во время матча между сборными Англии и Бразилии (0:1), из-за чего был заменен на 20-й минуте.
Как сообщает Sky Sports, повреждение Уокера оказалось "не слишком серьезным", что даёт повод тренерскому штабу "Сити" рассчитывать на игрока в матче 30-го тура АПЛ против "Арсенала".
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Источник:Sky Sports
Опубликовал: Александр Бураков
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