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Хавбек Ньюкасла получил травму и выбыл на несколько недель

Англия

Игрок получил повреждение спины

Хавбек Ньюкасла получил травму и выбыл на несколько недель

transfermarkt

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Полузащитник "Ньюкасла" Льюис Майли получил травму во время выступления за сборную Англии U20.

Игрок получил повреждение спины, клуб Льюис будет ждать результатов медицинского обследования прежде чем делать выводы. Но футболист, вероятно, пропустит 6 недель.

Майли в этом сезоне Премьер-Лиги сыграл 17 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 2 ассиста.

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Источник:
daily mail
Опубликовал: Екатерина Власова
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