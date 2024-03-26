Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хавбек Ньюкасла получил травму и выбыл на несколько недель
Игрок получил повреждение спины
transfermarkt
Полузащитник "Ньюкасла" Льюис Майли получил травму во время выступления за сборную Англии U20.
Игрок получил повреждение спины, клуб Льюис будет ждать результатов медицинского обследования прежде чем делать выводы. Но футболист, вероятно, пропустит 6 недель.
Майли в этом сезоне Премьер-Лиги сыграл 17 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 2 ассиста.
Читайте такжеНьюкасл отказался от покупки вингера Барсы
По теме
Оцените этот материал:
Источник:daily mail
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Двадцать два из двадцати четырех. Все участники чемпионата Европы 2024 (обновляется)
- Украина - Исландия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча плей-офф за выход на Евро-2024
- Зеленский уволил Данилова с должности секретаря СНБО. Уже известен преемник
- Трое игроков Ливерпуля могут покинуть команду свободными агентами этим летом
- Скандальная Ванда Икарди шокировала фанатов очередной откровенной фотосессией. ФОТО
- "Я никогда не думал, что пчеловодство станет моим любимым занятием". А еще Дэвид Бекхэм имеет курятник
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн