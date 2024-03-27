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Эндрю Робертсон травмировался во время товарищеского матча с Северной Ирландией

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Этот сезон шотландец больше проводит в лазарете

Эндрю Робертсон травмировался во время товарищеского матча с Северной Ирландией

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Левый защитник "Ливерпуля", который пропустил 18 матчей во всех турнирах этого сезона из-за травмы плеча, был заменен в первом тайме матча на "Хэмпден-Парк", который закончился поражением для Шотландии.

Как сообщает Sky Sports, Эндрю Робертсон был вынужден покинуть поле из-за травмы голеностопа. Игрок пытался продолжить игру после того, как подвернул лодыжку, впрочем был вынужден покинуть поле через пять минут после забитого победного гола его одноклубником Конором Брэдли.

Добавим, что "Ливерпуль" занимает второе место в АПЛ, а следующими соперниками мерсисайдцев будут Брайтон (31 марта), Шеффилд (4 апреля) и Манчестер Юнайтед (7 апреля).

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Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Александр Гресь
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