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Эндрю Робертсон травмировался во время товарищеского матча с Северной Ирландией
Этот сезон шотландец больше проводит в лазарете
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Левый защитник "Ливерпуля", который пропустил 18 матчей во всех турнирах этого сезона из-за травмы плеча, был заменен в первом тайме матча на "Хэмпден-Парк", который закончился поражением для Шотландии.
Как сообщает Sky Sports, Эндрю Робертсон был вынужден покинуть поле из-за травмы голеностопа. Игрок пытался продолжить игру после того, как подвернул лодыжку, впрочем был вынужден покинуть поле через пять минут после забитого победного гола его одноклубником Конором Брэдли.
Andy Robertson forced off for Scotland through injury ???? pic.twitter.com/QPytS9EnP2— Sky Sports Football (@SkyFootball) March 26, 2024
Добавим, что "Ливерпуль" занимает второе место в АПЛ, а следующими соперниками мерсисайдцев будут Брайтон (31 марта), Шеффилд (4 апреля) и Манчестер Юнайтед (7 апреля).
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