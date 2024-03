Эндрю Робертсон травмировался во время товарищеского матча с Северной Ирландией

Левый защитник "Ливерпуля", который пропустил 18 матчей во всех турнирах этого сезона из-за травмы плеча, был заменен в первом тайме матча на "Хэмпден-Парк", который закончился поражением для Шотландии.

Как сообщает Sky Sports, Эндрю Робертсон был вынужден покинуть поле из-за травмы голеностопа. Игрок пытался продолжить игру после того, как подвернул лодыжку, впрочем был вынужден покинуть поле через пять минут после забитого победного гола его одноклубником Конором Брэдли.

Andy Robertson forced off for Scotland through injury ???? pic.twitter.com/QPytS9EnP2