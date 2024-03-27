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Источник: Каземиро летом перейдёт в один из клубов Саудовской Аравии

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Хавбек может не доиграть в Англии до конца контракта

Источник: Каземиро летом перейдёт в один из клубов Саудовской Аравии

Getty Images / Global Images Ukraine

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Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Каземиро пополнит состав одной из команд Саудовской лиги, сообщает инсайдер Эмрем Конур. Название клуба в данный момент неизвестно.

Отметим, что в Саудовской Аравии сейчас выступает два бывших одноклубника бразильца в "Реале" - Криштиану Роналду ("Аль-Наср") и Карим Бензема ("Аль-Иттихад").

Действующий контракт 32-летнего Каземиро с "МЮ" рассчитан до 30 июня 2026 года.

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Саудовская Аравия Каземиро Манчестер Юнайтед трансфер
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Опубликовал: Александр Бураков
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