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Источник: Каземиро летом перейдёт в один из клубов Саудовской Аравии
Хавбек может не доиграть в Англии до конца контракта
Getty Images / Global Images Ukraine
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Каземиро пополнит состав одной из команд Саудовской лиги, сообщает инсайдер Эмрем Конур. Название клуба в данный момент неизвестно.
Отметим, что в Саудовской Аравии сейчас выступает два бывших одноклубника бразильца в "Реале" - Криштиану Роналду ("Аль-Наср") и Карим Бензема ("Аль-Иттихад").
Действующий контракт 32-летнего Каземиро с "МЮ" рассчитан до 30 июня 2026 года.
????❗???????? #MUFC ????— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) March 27, 2024
Manchester United's 32-year-old Brazilian midfielder Casemiro is expected to transfer to the Saudi Pro league in the summer transfer window. https://t.co/hi4rQplx41 pic.twitter.com/TCCHCUr1qK
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